Angerlo Vooruit zoekt 4 ton voor clubhuisrenovatie

Vv Angerlo Vooruit komt geld tekort voor renovatie van het clubhuis. De naar de vijfde klasse gedegradeerde club zag bovendien maar liefst acht spelers uit het eerste stoppen of vertrekken. Dus toog de club uit Angerlo op 20 juni jl. met deze boodschap naar de politiek in Zevenaar.

Daar deed voorzitter Kees Nederhoff een dringend beroep op de raadsleden. “Draag alstublieft 400.000 euro bij voor renovatie van het gebouw. Dat is 43 jaar oud en aan vervanging toe.”

Situatie Angerlo Vooruit nu niet best

Volgens Nederhoff bedragen de kosten voor de bouw van acht kleedkamers en een nieuwe kantine in totaal 580.000 euro. Het plan hiervoor ligt al helemaal klaar. Nederhoff noemt de huidige situatie onhygi├źnisch. Volgens de voorzitter is al jaren sprake van achterstallig onderhoud.

Acties en sponsoren

“De gemeente Zevenaar heeft inmiddels 200.000 euro toegezegd voor het werk aan het clubgebouw”, zegt Nederhoff. De voetbalvereniging probeert zelf via acties en sponsoren de rest van het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Privatisering is lastig

Het complex van Angerlo Vooruit is de laatste sportaccommodatie in de gemeente Zevenaar die nog geprivatiseerd moet worden. “Maar privatisering van een complex in deze staat van onderhoud, wordt heel lastig. “De exploitatie van het gebouw zoals het er nu bij staat is niet sluitend te krijgen”, zo stelt de vereniging.

Club met 550 leden

De club telt nu 550 leden en er zijn wekelijks meer dan 180 vrijwilligers in de weer. Nederhoff heeft aangegeven hoe belangrijk het is om te investeren in Angerlo Vooruit. Hij hoopt de gemeenteraad van Zevenaar daar voldoende van te hebben overtuigd.

