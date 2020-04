Anderhalve meter samenleving ook nog na 1 juni

Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven is ineens een prominent bestrijder van het uitspelen van de eredivisie. “We hebben ook na 1 juni nog steeds een anderhalve meter samenleving.”

Jorritsma: “Voetbal is er voor de samenleving en niet andersom. Ik wil het spel zeker niet bashen maar we gaan voetbal geen aparte status geven.”

Niets aan de hand

“De KNVB had zich best in stilte mogen beraden op de mogelijkheid om de competitie uit te spelen. Maar zij delen met de buitenwereld dat zij denken om in juni weer te kunnen beginnen.”

“Daar ben ik kwaad over. De bond moet zijn mond houden. Wij zijn in Brabant en elders keihard bezig om de samenleving overeind te houden. Als je dan zo’n bericht van de KNVB leest, dan lijkt het net of er niets aan de hand is. Voor mij was het toen tot hier en niet verder.”

Anderhalve meter samenleving

“De KNVB had tot 21 april moeten wachten. Ik geef mijn handhavers opdracht om op te treden tegen samenscholingen. En dan zou bijvoorbeeld PSV in mei al op De Herdgang gaan trainen? Dat kan niet, want ook dat is een samenscholing en dan handhaaft de gemeente.”

“Tot 1 juni zijn alle evenementen verboden. Dan is het echt niet zo dat op 2 juni ineens alles kan. Als er na 1 juni al iets zou veranderen, dan gaat het ventiel heel voorzichtig iets verder open. We hebben daarna namelijk nog steeds een anderhalve meter samenleving. Dan is voetbal onmogelijk want dan ben je aan het samenscholen.”

Voetbal mogelijk virushaard

“Mensen zingen bij verpleeghuizen terwijl opa en oma op een balkonnetje staan. Daar gaat het nu om. Is voetbal dan zo belangrijk dat er een uitzondering moet zijn? Ik vind van niet. Wij hebben in Bergamo kunnen zien wat er is gebeurd bij een voetbalwedstrijd.”

“De haard van het virus zat mogelijk bij het voetbal. Ik ga niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen om in Eindhoven betaald voetbal te laten spelen. De KNVB moet zich realiseren dat er op dit moment elke dag zo’n 150 mensen aan het coronavirus overlijden. Wat is voetbal dan nog?”

Niet voldoende menskracht

“Een vijand waar we geen grip op hebben beheerst nu ons dagelijkse leven. Voetbal brengt ‘de twaalfde man’ naar de stad. Mensen gaan rond het stadion samenscholen en daar ga en kan ik niet op handhaven. Daar hebben wij niet voldoende menskracht voor.”

“Ik wil niet dat het voetbal voorrang krijgt. Wij willen allemaal dit virus zo snel mogelijk onder controle krijgen. En dan zouden wij op korte termijn weer evenementen met duizenden mensen gaan toestaan? Nee, want voetbal is er voor de samenleving en niet andersom.”

