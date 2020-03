Amsterdamse tennisclubs ageren tegen huurverhoging

De gemeente Amsterdam verhoogt vanaf 1 augustus de huur van sportparken en -hallen. De 20 Amsterdamse tennisclubs komen gezamenlijk in opstand tegen dit voornemen.

De huurverhoging kan grote consequenties hebben voor de contributies van de leden. De meeste clubs kunnen weinig anders dan de verhoging op hun leden verhalen. De KNLTB en de 20 Amsterdamse tennisverenigingen, laten in een verklaring weten zich te verzetten tegen deze extreme huurverhoging.

Volgens de clubs zitten er nogal wat haken en ogen aan de beslissing. “De gemeente Amsterdam zegt dat een deel van de clubs al ‘tijdens diverse overleggen’ op de hoogte is gebracht. Maar daar zijn de Amsterdamse tennisclubs niet bij betrokken geweest”, zegt Arie Martijn Schenk van de KNLTB.

Amsterdam geeft aan vorig jaar al een aankondiging te hebben gedaan van de tariefverhoging. Volgens de gemeente is deze verhoging nodig.

De gemeente moet namelijk de stijgende kosten voor onderhoud en beheer van de accommodaties en aanleg betalen. Ook moet de stad de aanleg en bouw van sportvelden en -hallen kunnen blijven bekostigen. Schenk is het daar niet mee eens.

“Tennisclubs betalen relatief gezien nu al meer huur voor hun velden dan hockey- en voetbalclubs”, zegt Schenk. “De gemeente Amsterdam raakt de tennisclubs met dit besluit extra hard.”

De KNLTB heeft de gemeente om opheldering gevraagd over deze huurverhoging. De bond wil ook dat Amsterdam de gevolgen hiervan duidelijk maakt. Schenk: “Tennis moet voor alle Amsterdammers betaalbaar en laagdrempelig blijven. Dat lukt de Amsterdamse tennisclubs niet op deze manier.”

