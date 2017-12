Amsterdammer iets sportiever dan ‘de’ Nederlander

De Amsterdammer is net iets sportiever dan de gemiddelde Nederlander, zo blijkt uit een onderzoek. Maar niet in alle wijken van de stad is de animo om te bewegen even groot.

Amsterdam probeert al jaren om haar inwoners in beweging te krijgen en te houden. Nieuwe woonwijken worden zo ontworpen dat bewoners sneller op de fiets stappen of gaan lopen.

Amsterdammer mag wat sportiever

Het is opmerkelijk dat NOC*NSF bericht dat de Amsterdammer sportiever is dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Vooral omdat de sportdeelname-index van GfK en NOC*NSF aangeeft dat het nog wel wat sportiever kan.

Beweegnorm

In Amsterdam sport dan 69% van de inwoners één keer per week of vaker. Dat is 2% meer dan het landelijk gemiddelde maar tegelijkertijd voldoet een derde van de inwoners niet aan de norm voor gezond beweeggedrag. Die houdt voor volwassenen in: 5 dagen per week minimaal een half uur bewegen, drie keer per week 20 minuten intensief bewegen.

Populaire sporten

Twee keer per jaar wordt het sportgedrag van Amsterdammers gemeten en daaruit blijkt ook welke sporten populair zijn. Fitness en hardlopen worden het meest beoefend maar er zijn veel verschillen per groep. Mannen voetballen veel vaker en vrouwen doen weer vaker aan groepsfitness, yoga, danssport en pilates.

Van zwemmen tot golf

Amsterdamse kinderen zwemmen en voetballen veel en bij tieners komt daar hardlopen en joggen bij. Tussen 19 t/m 64 jaar verliezen groepssporten aan populariteit maar komt fitness op. Vanaf 65 jaar raken bridge en golf meer in trek.

Verschillen per wijk

Amsterdam heeft dit onderzoek op wijkniveau laten uitvoeren. Daardoor is nu achterhaald in welke wijken mensen moeten worden gestimuleerd om te gaan sporten. Opvallend zijn de verschillen per wijk.

In De Aker / Nieuw Sloten sport 79% van de inwoners minstens één keer per week, in Noord-Oost is dat maar 57%. Slechts 68% van de kinderen 5 t/m 12 jaar in Nieuw-West sport wekelijks, tegen 84% van de kinderen in West. Van de ouderen in Noord sport 48% wekelijks tegen 72% van de ouderen in Zuid.

