Amstelveense sportclubs niet wild van sportakkoord

De lokale sportakkoorden vliegen ons om de oren maar daar zit het akkoord van Amstelveen nog niet tussen. Er blijkt bij de Amstelveense sportclubs maar weinig animo voor zo’n akkoord, zo meldde Amstelveenz.

De Amstelveense sportclubs lopen niet erg warm om samen tot een sportakkoord te komen. Sportwethouder Rob Ellermeijer constateerde dat het aantal deelnemers voor een sportakkoord onder het verwachtte aantal ligt.

Hij heeft de clubs daarom opnieuw opgeroepen om zich voor deelname te melden. Dat deed hij al tijdens het Sportgala maar er is nu ook een extra brief naar alle clubs gestuurd.

De gemeente wil in het sportakkoord de afspraken vastleggen met alle partijen die op sportgebied een rol (kunnen) spelen. Amstelveen wil de clubs onder andere nog beter dan nu laten samenwerken.

“In een goed Amstelveens sportakkoord mogen de Amstelveense sportaanbieders natuurlijk niet mogen ontbreken. En al helemaal niet op het gebied van hockey, voetbal, tennis en rugby”, zo stelt Ellermeijer.

De gemeente houdt op 6 februari as. een bijeenkomst over het hoe en het waarom van een sportakkoord. De gemeente hoopt dat veel Amstelveense sportclubs zich daarvoor alsnog zullen gaan melden.

Follow @Allesportzaken