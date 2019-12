Algemene reserve aangesproken voor tekort IJsselslag

De gemeente Zutphen stelt opnieuw geld beschikbaar voor zwembad IJsselslag. Met bijna 370.000 euro wil Zutphen het gat in de begroting uit de algemene reserve dichten.

Het tekort over 2018 is ontstaan door hogere personeels-, energie- en administratiekosten bij de IJsselslag. Ook de kosten voor interim managers droegen hieraan bij.

Algemene reserve aangesproken

Sportwethouder Laura Werger stelde eerder voor om 127.342 euro uit de algemene reserve te halen. Dit tot verbazing van een aantal raadsleden omdat de bodem daarvan bijna in zicht is.

“We hebben afgesproken daar geen geld meer uit te halen”, zei raadslid Rein Rutten destijds. De wethouder kreeg daarop de opdracht om met een nieuw dekkingsvoorstel te komen.

In het definitieve voorstel aan de raad is het bedrag uit de algemene reserve bijgesteld naar net geen ton. Maar het CDA vond dat nog steeds te veel en stemde tegen het voorstel.

Potje onvoorzien

“Natuurlijk moeten wij het tekort dekken maar wij kunnen kiezen voor de manier waarop”, zegt raadslid Hein Brunsveld. “Maar BenW had veel eerder naar alternatieven kunnen zoeken.”

Het college haalt niet alleen geld uit de algemene reserve maar ook uit het potje ‘onvoorzien’. De resterende 30.000 euro komt uit potjes voor buurtsportcoaches en de Jeugdsubsidie regeling Sport. “Daar is namelijk budget over”, aldus Werger. “Het is onmogelijk om de algemene reserve niet aan te spreken.”

Ook in 2020 bijspringen

De stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) komt structureel geld tekort. Daarom besloot de gemeenteraad eerder in 2019 om de subsidie voor de IJsselslag te verhogen. De komende drie jaar krijgt het bad er per jaar 100.000 euro bij. In 2020 komt daar éénmalig nog eens 25.000 euro bovenop.

Maar of dat genoeg is om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen? Het aantal bezoekers neemt toe evenals de inkomsten uit de horeca. Toch ziet het ernaar uit dat de gemeente ook in 2020 moet bijspringen.

