Gemeente Neder-Betuwe start project alcoholmatiging

Het eerste teamkrat ‘Altijd fris, ook in de derde helft’ is op 15 mei uitgereikt aan vv Uchta in IJzendoorn. De club kreeg het krat uit handen van sportwethouder Herma van Dijkhuizen van de gemeente Neder-Betuwe.

De gemeente Neder-Betuwe maakt een ronde langs alle lokale clubs. De gemeente wil de clubs via zo’n krat ludiek wijzen op het belang van naleving van de Drank- en Horecawet.

Reminder gemeente Neder-Betuwe

Sportverenigingen hebben oog voor naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Maar de clubs vinden het een uitdaging om er echt werk van te maken. Het krat is bedoeld als reminder voor het bestuur. Maar deze herinnert ook (bar)vrijwilligers, ouders en sporters aan de afspraken over het alcoholbeleid.

Verantwoord alcohol schenken

Zoals bij iedere club volgen ook de barvrijwilligers bij vv Uchta verplicht de ‘Instructie verantwoord alcohol schenken’ (IVA). Kantinebeheerder Ad van de Kolk zorgt ervoor dat vrijwilligers de IVA ook echt volgten. “Wij nemen de leeftijdsgrens van 18 jaar in de kantine echt serieus.”

Een pilsje van 1.360 euro

Op een bordje boven de bar staan de prijzen. “Ben je 18 jaar of ouder, dan kost een pilsje 1,50 euro. Maar ben je jonger dan 18 jaar, dan kost een pilsje 1.360 euro.” Dat laatste bedrag is de boete voor de club als bij controle blijkt dat een club de wet overtreedt.

Vv Uchta is niet zo bang voor zo’n boete. De club heeft alle maatregelen genomen om te jonge sporters en supporters te onderscheppen. De club is een voorbeeld voor andere verenigingen in de gemeente Neder-Betuwe als het gaat om de DHW-naleving.

Gratis training

FrisValley en IrisZorg verzorgen voor (bar)vrijwilligers gratis de IVA-training. Deze vrijwilligers kunnen ook meedoen aan campagnes van FrisValley of een eigen campagne organiseren. De gemeente Neder-Betuwe wijst tijdens de ronde ook alle andere clubs op deze mogelijkheid.

