Goirle praat met clubs over alcoholgebruik jongeren

De gemeente Goirle wil dat jongeren tot 18 jaar moeilijker aan alcohol komen. De gemeente gaat inzetten op preventie en handhaving als het gaat om het gebruik van alcohol door minderjarigen.

Goirle zit ver boven het gemiddelde als het gaat om alcoholgebruik onder jonge mensen. Van alle gemeenten in het gebied van de GGD Hart voor Brabant staat Goirle op nummer twee.

Bijna 40%

In Goirle drinkt bijna 40% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar oud weleens alcohol. In de GGD Monitor staat de gemeente op plek 11 als het gaat om jongeren en alcohol.

“Dat percentage is in onze gemeente te hoog”, stelt burgemeester Mark van Stappershoef. Bij na 20% van de jongeren koopt die alcohol in een openbare gelegenheid.

Van Stappershoef is geschrokken van de situatie in zijn gemeente. “Circa 55% van de ouders heeft er geen moeite mee als hun kind alcohol drinkt. Dat is echt een aanleiding om met dit feit aan de slag te gaan.”

Zet maar een biertje neer

Overigens is er geen directe verklaring waarom Goirle zo hoog scoort. “Wij overleggen regelmatig met de horeca-ondernemers. Die geven aan dat de ouders soms alcohol kopen voor hun kind. Het wordt voor hen een lastig verhaal als de vader zegt “zet daar ook maar een biertje neer.”

Van Stappershoef wijst daarmee op één van de zaken die aangepakt moeten worden. Maar de gemeente zal het lijstje met aandachtspunten aanvullen op basis van gesprekken met instanties en ondernemers. Goirle wil:

• ouders beter gaan voorlichten;

• afspraken met ondernemers maken over de omgang met de ouders;

• met de sportclubs nog eens goed gaan praten over hun alcoholbeleid.

Gedragsverandering

“Het drinken van alcohol in de puberteit kan hersenbeschadiging veroorzaken. Het lijkt misschien betuttelend, maar ouders moeten toch op hun verantwoordelijkheid worden gewezen, vindt jeugdwethouder Piet Poos. “Er is in Goirle een gedragsverandering nodig.”

