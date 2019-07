Alcohol makkelijk te krijgen in sportkantines Leudal

Sportkantines in de gemeente Leudal houden zich vrijwel niet aan de regels voor alcoholverkoop aan jongeren. Dat blijkt uit een controle die Leudal onlangs liet houden bij 27 lokale sportclubs.

STAP Maar liefst 20 van de 27 kantines in Leudal verkopen alcohol aan minderjarigen. De gemeente liet dit onderzoeken via een mystery shopper van

STAP controleert

Het kennisinstituut STAP zet zich in voor de bewustwording van de risico’s van alcohol. STAP controleert voor gemeenten of clubs het beleid goed naleven. Daarvoor zet het instituut jonge ‘mystery shoppers’ in die proberen om alcohol te kopen.

STAP voert deze pogingen steeds op dezelfde wijze en volgens een vast protocol uit. Daardoor zijn de resultaten betrouwbaar en goed vergelijkbaar. Het protocol werd ook in Leudal zo uitgevoerd dat de mystery shoppers geen strafbare feiten pleegden.

Brief gemeente Leudal

In maar drie gevallen schonk een barmedewerker geen alcohol nadat om het identiteitsbewijs was gevraagd. In vier gevallen was er op de club sprake van schenktijdenbeleid en was de tap dicht. Dat houdt in dat een club bijvoorbeeld tijdens een jeugdwedstrijd geen alcohol schenkt.

De clubs die de regels overtraden, hebben van Leudal al een waarschuwingsbrief ontvangen. Maar de clubs krijgen ook een medewerker langs van Synthese die meer uitleg geeft over het beleid van de gemeente.

Stijging gebruik alcohol

Uit GGD-onderzoek blijkt dat de leeftijd waarop de jeugd voor het eerst alcohol drinkt, 12 jaar en 7 maanden is. Dat is op iets hogere leeftijd dan in 2013 het geval was. Uit onderzoek is ook gebleken dat het gebruik van alcohol door jongeren is toegenomen.

Zij gaven met name aan dat het heel makkelijk is om aan alcohol te komen. Niet alleen via familie en vrienden (82%) maar ook via commerciële gelegenheden (42%).

