Levensverwachting in gemeente Oldambt gemiddeld 2 jaar lager

In de gemeente Oldambt zijn de alarmbellen afgegaan. De levensverwachting in de gemeente blijkt zo’n 2 jaar lager te liggen dan in de rest van Nederland. Ook scoort Oldambt laag op het voorkomen van aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, drinken en dementie.

Bard Boon “De situatie in de gemeente baart ons zorgen”, zegt. De wethouder zorg, welzijn en sport wil de inwoners daarom beter laten eten en meer laten bewegen en sporten.

Beeld in de gemeente Oldambt is zorgwekkend

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen in Oldambt ongezond eten. Er is zelfs een categorie die niet ontbijt. “De gemeente is al met projecten gestart om die slechte gewoonten te stoppen. Het beeld is zorgwekkend en de gemeente wil de problemen structureel aanpakken.” Daarvoor heeft Boon een strategie voor 2017 tot 2020 uitgewerkt. “En de gemeente Oldambt heeft de hulp ingeroepen van specialisten van het UMCG en de RUG.”

Kinderen moeten weer gaan schoolzwemmen

“60% van de Oldambtsters is te zwaar en dat overgewicht leidt tot gezondheidsklachten. Wij willen daarom dat ouderen en kinderen meer gaan bewegen en sporten. Daarvoor schakelt de gemeente de buurtcoaches nog vaker in. En vanaf het nieuwe schoolseizoen gaat de gemeente weer ‘veilig zwemmen’ invoeren voor kinderen. Oldambt heeft veel water en wij willen dat de kinderen weer een zwemdiploma gaan halen.”

Geen éénmalige projecten

Boon vindt dat de gemeente Oldambt de laatste jaren al veel tijd en energie heeft gestoken in de gezondheid van haar inwoners. “Maar wij weten niet exact wat het effect is, dus vliegen wij specialisten uit Groningen in.”

“En wij gaan geen éénmalige projecten op touw zetten. Wij gaan gestructureerd de strijd aan met ziektes die samenhangen met te weinig sporten en slechte leefgewoontes. Daarvoor is veel geld nodig dus gaan wij met de gemeenteraad in gesprek over de financiële mogelijkheden.”

