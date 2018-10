Succesvolle eerste editie AKT Sportexperience Almere

Bijna 100 kinderen uit Almere en 19 lokale sportverenigingen namen deel aan AKT Sportexperience. De sportclubs verzorgden een groot aantal clinics, van hockey en badminton tot zeilen en rugby.

“Het AKT kijkt tevreden terug op deze eerste editie en wil de Sportexperience van het Almere Kenniscentrum Talent nu jaarlijks gaan organiseren”, zo stelt een woordvoerder.

Sportevenement

De AKT Sportexperience is een sportevenement voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Ontdekken welke sport kinderen leuk vinden maar ook waar zij goed in zijn, stond tijdens de eerste editie van dit evenement centraal.

“Het doel van de dag was om de Almeerse jeugd inzicht te geven in hun sportmotivatie en -vaardigheden. Almere wil hen zo stimuleren om een leven lang plezier te hebben in sport en bewegen.

Het AKT

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is in 2015 gestart als samenwerking tussen de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Het AKT wil (top)sport- en beweegtalent herkennen en ontwikkelen op basis van wetenschappelijke kennis en methodieken.

Het centrum helpt kinderen en jongeren bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talent op hun eigen beweegniveau.

Eerst een online test

De AKT Sportexperience bestond uit diverse onderdelen. Vooraf ontdekten de jonge deelnemers via een online test welke sport voor hen het leukste zou kunnen zijn. Vervolgens maakten zij via de clinics van de sportclubs in Almere, kennis met ‘hun’ sporten.

In de eerste week van november zullen alle deelnemers van de AKT Sportexperience een brief ontvangen met daarin hun scores en een aanbod van de lokale sportclubs.

