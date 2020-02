Achtkarspelen niet langer garant voor clubleningen

Sommige sportclubs in Achtkarspelen hebben geld nodig voor verbetering van de accommodatie. Maar Achtkarspelen staat niet langer garant voor leningen die deze clubs aangaan.

Clubs in Achtkarspelen die bijvoorbeeld een kantine willen verbouwen, moeten zich in het vervolg wenden tot SWS. Volgens wethouder Harjan Bruining (financiën) heeft deze maatregel voor de clubs niet veel gevolgen. Zo heeft de gemeente in 2019 helemaal geen aanvragen voor een garantstelling ontvangen.

Door de maatregel loopt de gemeente in de toekomst minder risico. Maar clubs kunnen er met een aanvraag nog wel terecht. Achtkarspelen zal garanties die ooit al eens zijn verstrekt, ook niet opzeggen.

De gemeente staat al jaren direct garant voor leningen van een aantal clubs. Die zijn zo’n lening vaak aangegaan om bijvoorbeeld hun accommodatie te verbeteren. De gemeente deed dit omdat banken clubs, zonder een garantie, geen lening wilden geven. Of de banken wilde dat wel, maar dan tegen een fors hoger rentepercentage.

Het college wil de risico’s van garanties verminderen maar clubs met een aanvraag wel helpen. Daarom heeft BenW besloten om aanvragen voor een directe garantstelling door te verwijzen naar SWS.

De gemeente blijft achter de garanties staan die al zijn geven en zal deze ook niet opzeggen. Voor deze maatregel zal Achtkarspelen wel het zogeheten Treasurystatuut van 2015 moeten wijzigen en voorleggen aan de raad.

