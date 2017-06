Verhuurbeleid accommodaties Hardinxveld-Giessendam

Jan Noordzij, gemeenteraadslid in Hardinxveld-Giessendam, vindt dat de gemeente moet streven naar heldere verhuurtarieven voor de lokale sportclubs. “Daarvoor bestaat nu nog geen goede onderbouwing.”

Op 22 juni jl. behandelde de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam het rapport over indirecte subsidiëring. En met name het feit dat de accommodatieverhuur de kosten niet dekt.

Doelen

De belangrijkste reden voor subsidiëring is om allerlei sportactiviteiten of -faciliteiten in de lucht te houden. Want deze dragen bij aan het bereiken van de doelen van de gemeente. Zo is sport van groot belang voor het gezond krijgen en gezond houden van de inwoners.

Indirecte subsidiëring

Omdat verhuur van accommodaties niet via de subsidie verordening is geregeld, is hier sprake van een vorm van indirecte subsidiëring. “Met de titel van het onderzoek is niets mis maar over de conclusies in het onderzoek valt wat meer te zeggen”, zo stelt Noordzij.

Geen onderbouwing

Hij geeft aan dat subsidieverlening transparant en te controleren moet zijn. En als het gaat over de indirecte financiële steun voor clubs, dan is daar nu geen sprake van. De tarieven voor gebruik van de accommodaties zijn historisch zo gegroeid. Maar een goede onderbouwing ervan is er in Hardinxveld-Giessendam niet.

Clubs betrekken

Fiscaal jurist Noordzij vindt het belangrijk, dat waar dat maar mogelijk is, de verhuur van accommodaties meer kostendekkend moet worden. “Het is ook belangrijk dat de clubs meer worden betrokken bij de exploitatie van de accommodaties.”

Minder bijdrage van de gemeente

Dit kan ertoe leiden dat de gemeente lokale sportclubs financieel minder zal gaan steunen. Maar ook dat gekeken moet worden naar een efficiënter beheer en onderhoud van de accommodaties. Noordzij sluit ook niet uit dat er verantwoordelijkheden aan de inwoners kunnen worden overgedragen.

