De gemeente Leiden doet sportaccommodaties de deur uit om per jaar ruim 3 ton op beheer en onderhoud te besparen. Tegen dit plan bestond in 2016 al veel weerstand. Maar inmiddels is de gemeente in overleg met de sportclubs en de Leidse Sport Federatie tot een oplossing gekomen.

Het gaat om de accommodaties van Gymsport Leiden, De Spartaan, Taekwondo Vereniging Leiden, Die Leythe en het kantoor van het Sportbedrijf Leiden (SBL).

Nog minimaal zeven jaar

Als De Spartaan en TV Leiden hun pand niet willen of kunnen kopen, dan mogen zij daar nog minimaal zeven jaar gebruik van blijven maken. Met dat beding zullen de panden ook aan een eventuele nieuwe eigenaar worden verkocht. Gerard van den Berg van TV Leiden is tevreden. “Wij kunnen voorlopig tenminste verder en ik heb tegen die tijd de school misschien wel aan iemand overgedaan.”

Leek mis te gaan

Begin 2017 leek het mis te gaan, toen de gemeente een begin maakte met het afstoten van accommodaties. Maar na vele gesprekken tussen de Leidse Sport Federatie en ambtenaren van de gemeente Leiden is het toch goed gekomen. Voor het pand waar Gymsport Leiden gebruik van maakt, geldt een tijdelijke huurovereenkomst. Gymsport Leiden zal uiteindelijk naar de in aanbouw zijnde Vijf Meihal verhuizen.

Botenloods niet van de gemeente Leiden

Bij de Leidsche R&ZV Die Leythe bleek niet duidelijk wie nou de eigenaar was van de botenloods. Zowel de gemeente als Die Leythe dacht dat deze van Leiden was. Maar na onderzoek bleek Die Leythe eigenaar te zijn en de gemeente Leiden de eigenaar van de grond.

Geen huur meer

De vereniging heeft de afgelopen jaren huur betaald maar de gemeente heeft daarvoor onderhoud gepleegd. De partijen hebben nu afgesproken om elkaars eigendom te respecteren. Dat betekent dat Die Leythe geen huur meer gaat betalen en dat de gemeente Leiden geen onderhoud meer zal plegen.

