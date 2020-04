Voorlopig geen accommodatiehuur Haagse sportclubs

“Haagse sportclubs hoeven de gemeente vooralsnog geen accommodatiehuur te betalen. Maar Den Haag scheldt de huur niet kwijt”, zo liet sportwethouder Hilbert Bredemeijer de clubs via een brief weten.

Voorzitter Ron Jansen van HVV Laakkwartier in Den Haag is teleurgesteld. “De gemeente schort nu wel de incasso op maar wij moeten de huur toch betalen.”

‘Vooralsnog’ geen accommodatiehuur

Jansen hoopt dat de gemeente toch nog tot een ander besluit komt. Want nu wij zoveel inkomsten missen, zal dat veel clubs in de problemen helpen. “Het lijkt erop dat de wethouder tijd koopt omdat hij het woord ‘vooralsnog’ gebruikt. Ik hoop daarom dat de gemeente de huur alsnog zal kwijtschelden voor de maanden dat wij niet mogen sporten.”

Hoe lang nog

Jansen: “Er zijn op de clubs geen wedstrijden en ook geen evenementen te houden. Dat betekent dat een groot deel van de inkomsten wegvalt terwijl de kosten gewoon doorlopen. De leden betalen nog wel contributie. Maar het is de vraag hoe lang zij dat nog doen als zij niet kunnen spelen. Als zij drie maanden geblesseerd zijn vinden ze al dat zij geen contributie meer hoeven te betalen.”

Sportschool vs. sportclub

“Mijn sportschool incasseert komende maand niet omdat hij dicht is. De leden denken daarom dat zij hun contributie bij ons ook niet hoeven te betalen. Wij moeten dan uit gaan leggen dat de sportschool een bedrijf is en Laakkwartier een vereniging.”

“En dat je een lidmaatschap voor een jaar aangaat en dan ook voor een jaar contributie moet betalen. Wij zijn er als club niet op uit om winst te maken. Wij hebben dus ook geen grote buffers om op terug te vallen.”

Sportbedrijf Rotterdam

Rotterdam benadert de clubs net iets anders. Het Sportbedrijf Rotterdam schrijft op haar website: “Wij ondersteunen onze sportaanbieders en brengen hen voorlopig geen accommodatiehuur in rekening. Of dat later alsnog gebeurt is mede afhankelijk van regelingen van de Rijksoverheid.”

Follow @Allesportzaken