Doelmatiger accommodatiegebruik Leidsche sportclubs

Rugbyclub DIOK en sv Docos zien de sloop van de 3 Octoberhal liever nog vandaag dan morgen starten. Maar het 1.500 leden tellende Gymsport Leiden wil van de hal het nieuwe hoofdkwartier maken. Sportcoördinator Tjeerd Scheffer steunt dat voornemen.

“En dit is maar één voorbeeld van de botsende belangen van de Leidsche sportclubs”, zegt voorzitter Wim Pikaar van FC Rijnland.

Lust

Zijn voetbalclub wil met vv Leiden fuseren om groter en sterker te worden. Maar sv Docos is al groot en sterk en heeft tijdelijk een veld van vv Leiden in gebruik gekregen. Daardoor moest vv Leiden op 2 september een jeugdwedstrijd schrappen. “Dat ontneemt je de lust om verder te overleggen”, stelt Pikaar.

Herschikking

In Leiden is een herschikking van accommodaties aanstaande. Er worden sportparken vergroot, verkleind of opgeheven. De verhuizing van Roomburg is het omvangrijkste deel van de herschikking. DIOK, Docos en Roomburg komen ruimte tekort terwijl veel Leidsche sportclubs juist (te) ruim in hun jasje zitten.

Nauwelijks extra trainingsruimte

Handbalclub Saturnus mocht zich door de recente successen van nationale vrouwenteam, verheugen in een sterke aanwas van (jeugd)leden. Maar de club kreeg maar mondjesmaat extra trainingsruimte toebedeeld door het gemeentelijk Sportbedrijf. Leiden lijkt domweg te weinig sportruimte te hebben.

Leidsche sportclubs dan de lucht?

Het stadsbestuur van Leiden overweegt nu sportvelden aan te leggen bovenop bedrijfspanden. Maar de gemeente haastte zich om eraan toe te voegen “dat er nog geen concrete plannen zijn om sportcomplexen in de hoogte te bouwen.” De overweging lijkt daardoor niet meer dan een proefballonnetje.

Op handen zijnde bezuinigingsmaatregel

Het gaat er volgens raadslid Yvonne Van Delft om “dat de huidige sportareaal behouden blijft”. Een opvatting die door Scheffer wordt gedeeld. “Leiden zoekt naar efficiënt en doelmatig ruimtegebruik van Leidsche sportclubs”, zo staat in een brief aan Van Delft. “Dat klinkt een beetje als een op handen zijnde bezuinigingsmaatregel”, vindt zij.

