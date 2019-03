Accommodatiebeleid Oosterhout beter voor de clubs

De meeste buitensportclubs in de gemeente Oosterhout zijn blij met het nieuwe accommodatiebeleid. De clubs hebben nu geen zorgen meer over reparaties, kleedkamers of de renovatie van een hardloopbaan.

Een jaar na de invoering van het nieuwe accommodatiebeleid, is de stemming onder de clubs in Oosterhout positief. Al gaat het niet bij iedere club even gemakkelijk.

Accommodatiebeleid voelt wel zo prettig

“Een hardloopbaan renoveren kost al gauw een ton en dat is veel geld voor een club zoals de onze. Maar daar hoeven wij nu dus niet meer voor te reserveren”, zegt voorzitter Hans Pluimes van atv Scorpio. “Die kosten zijn voortaan voor de gemeente en dat voelt wel zo prettig.”

“Twee jaar geleden werd de huur ineens opgetrokken van nul naar 12.000 euro. En de bijdrage van de gemeente van 9.810 euro verviel. Maar nu wij niet meer hoeven te sparen voor groot onderhoud, kunnen wij dat geld aan huur besteden.”

Gat van 9.600 euro

Zo gaat het bij de meeste clubs. Als de kosten voor onderhoud wegvallen, is er geld om meer huur te betalen. Alleen bij de Oosterhout Twins gaat die vlieger niet op.

“Wij hebben maar 250 leden. Wij kunnen een gat van 9.600 euro dus niet zo makkelijk opvullen”, zegt penningmeester Erik van Eijl. “Ik begrijp dat de meeste verenigingen blij zijn met het nieuwe accommodatiebeleid. Maar de gemeente deed het onderhoud bij ons al. Dat is fijn maar voor ons is de extra huur moeilijk op te brengen.”

“Vv TSC is blij met de regeling die de club met de gemeente heeft getroffen”, zegt penningmeester Dennis Antheunisse. “Wij moeten een gat van 9.884 euro zien te dichten maar daar krijgen wij vier jaar de tijd voor.”

Huren gelijk getrokken

De gemeente besloot in 2017 om de huren voor alle accommodaties gelijk te trekken op 13% van de exploitatiekosten. De vergoeding voor het onderhoud wijzigde omdat de gemeente het onderhoud zelf ging doen. De maatregel is ingevoerd omdat de gemeente de btw alleen nog mag aftrekken indien zij zelf het onderhoud doet.

Follow @Allesportzaken