Accommodatiebeheer Roosendaal naar Sportfondsen

Sportfondsen Nederland neemt het accommodatiebeheer en de exploitatie van vier binnensportlocaties in Roosendaal over. “Wij zijn blij met de uitkomst”, aldus sportwethouder René van Ginderen.

Meerdere contracten liepen af, dus zocht Roosendaal naar een nieuwe beheerder. “Wij schreven vier partijen aan en Sportfondsen kwam als beste uit de aanbesteding.”

Accommodatiebeheer in één hand

Bij de aanbesteding is er bewust voor gekozen om de vier locaties bij één partij onder te brengen. De gymlokalen waren in beheer bij de gemeente en de Omganck in particuliere handen. En Optisport verzorgde het accommodatiebeheer van sportcentrum ‘In de roos’.

“Wij zochten rust voor de clubs, dus kozen wij voor één partij”, stelt Van Ginderen. “Sportfondsen Nederland is overigens geen onbekende in Roosendaal. Het bedrijf beheert en exploiteert ook zwembad de Stok. Al heeft dat niet meegewogen in de beslissing.”

Samenwerking met SSNB

Tycho Knevel van Sportfondsen Nederland is uiteraard ook blij met de toewijzing. “Mooi dat wij door Roosendaal als partner zijn verkozen. Wij helpen de gemeente graag om Roosendaal nog vitaler te maken en gaan daarvoor o.m. samenwerken met SSNB. Wij hebben er veel zin in en staan te popelen om te starten.”

Makkelijker voor gebruikers

De aanbesteding geldt voor tien jaar. Dat geeft Sportfondsen de gelegenheid om te investeren in de gebouwen. Het bedrijf gaat bijvoorbeeld aan de slag met het horecagedeelte bij De Omganck. “Dat willen we opknappen en proberen om de bezetting uit te breiden.”

“Wij zijn nu verantwoordelijk voor vier locaties. Wij kunnen daardoor ook meer voor de clubs betekenen”, legt Amy van Bemmel namens Sportfondsen Roosendaal uit. “Zo gaan wij met één boekingssysteem werken. Dat maakt het voor de gebruikers alleen maar makkelijker.”

