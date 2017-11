Accommodatie runnen in Emmen is altijd sappelen

“Leg de rekening voor groot onderhoud van sporthallen en zwembaden in de wijken en dorpen bij de gemeente neer.” Daarom vroeg de VVD-fractie in een motie tijdens de raadsvergadering van 6 november jl. aan het college van BenW van Emmen.

De VVD in Emmen stelde voor om anders iets te doen aan de gemeentelijke heffingen voor de sportvoorzieningen. “De clubs krijgen al zo weinig steun.”

Minimale ondersteuning

Het is de VVD opgevallen dat de lokale bevolking het erg lastig heeft om hun accommodaties te runnen. Zij krijgen hiervoor vrijwel geen ondersteuning. “Het is voor velen sappelen om de begroting steeds maar weer rond te krijgen”, zegt fractieleider Johan Scheltens.

Gemeentelijke heffingen

Hij gaf als voorbeeld de sporthal in Nieuw-Weerdinge. De beheerder van de hal betaalde de gemeente in 2016 zo’n 6.000 euro aan heffingen. En de zwembaden in Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum hebben ook al aan de bel getrokken.

Dorpen Emmen leefbaar houden

“Indien wij de ‘krimp’ te lijf willen gaan en de dorpen leefbaar willen houden, dan moeten wij ook de voorzieningen op peil houden”, stelt Scheltens. “Als wij deze en de vrijwilligers voor Emmen willen behouden, dan zullen wij daar ook oog voor moeten hebben.”

Lasten naar de eigenaren

Sportwethouder Bouke Arends reageerde op de motie van de VVD. “Bij de privatisering is afgesproken dat de lasten van de accommodaties nou eenmaal bij de eigenaren terecht komen. En daarnaast is de inhoud van de knelpunten pot in de begroting van 2017 verdubbeld.”

“Toch zal BenW van Emmen hierover de volgende week met een voorstel komen.” Wethouder Arends verwacht overigens niet veel problemen rond de exploitatie van de accommodaties.

Follow @Allesportzaken