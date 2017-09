Gemeente Epe roept extern accommodatie-advies in

De gemeente Epe wil via een multifunctionele accommodatie een oplossing vinden voor zowel de accommodatieproblemen van kv Regio ’72 als van hv CVO en wijkvereniging Oosterhof.

Bij kv Regio ’72 is het kunststofveld aan vervanging toen. En van handbalvereniging CVO is het speelveld in heel slechte staat. Daar wil de gemeente Epe iets aan gaan doen.

Gemeente Epe reserveerde al een ton

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2015 werd al een ton gereserveerd. Maar dat is zeker niet genoeg voor de financiering van de oplossing die nu het meest voor de hand ligt.

ICS Adviseurs

De kosten voor een interne verbouwing zijn al zo’n 234.500 euro en voor de buitenruimte nog eens 125.000 euro. Een bijkomend euvel is dat het huidige samenwerkingsplan nog niet volledig door alle partijen gedragen wordt.

Er blijkt behoefte aan externe ondersteuning. Daarom heeft BenW van de gemeente Epe aan ICS Adviseurs in Zwolle gevraagd om een offerte te doen voor hulp bij dit proces.

Aanvullend krediet

En die hulp moet wel een beetje snel worden geboden. Want voor 16 oktober moet al een plan worden ingeleverd als onderbouwing van de begrotingsbehandeling in november. In die maand moet dus blijken of de gemeenteraad een aanvullend krediet van ruim 2,5 ton beschikbaar wil stellen.

Yellow Cabins

In 2000 zijn Yellow Cabins als noodvoorziening geplaatst op het parkeerterrein van het sportpark Zichtstede. Maar deze units zijn te klein geworden. Dus werd, samen met renovatie van een buitenruimte, een plek voorgesteld in één van de accommodaties van Regio ’72 of CVO.

Adviseur sportaccommodaties

ICS zou de vrijwilligers kunnen helpen bij het opstellen van een plan voor samenwerking. Daarbij zou een gespecialiseerd adviseur voor sportaccommodaties kunnen worden betrokken.

Deze kan met creatieve suggesties tot een realistisch en haalbaar plan komen. De gemeente Epe kan deze extra ondersteuning dan faciliteren.

De clubs willen wel

Het resultaat zal uiteindelijk wel sterk afhankelijk zijn van de inzet van de clubs. Maar deze hebben ook nu weer uitgesproken om te willen samenwerken.

