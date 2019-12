Aanpak veldverlichting Leidschendam-Voorburg

Sportwethouder Nadine Stemerdink van Leidschendam-Voorburg heeft een ambitieus plan van aanpak voor de oude veldverlichting. Als het aan BenW van de ligt, staat er binnenkort LED-verlichting om zo’n 40 sportvelden.

LED-verlichting is energiezuinig, gaat langer mee en vraagt minder onderhoud. Bovendien is de lichtkwaliteit voor de sporters een stuk beter.

In totaal gaat het om de plaatsing van circa 425 lampen. De verwachting is dat prijs voor energie blijft stijgen, maar dat de kosten voor de clubs met LED juist dalen.

Stemerdink: “Minder kosten voor energie betekent in ieder geval geen stijging van de contributie. Zo blijft een lidmaatschap van een sportvereniging ook voor iedereen bereikbaar.”

De vervanging van de huidige veldverlichting zorgt voor een enorme besparing. “Als wij alle velden van LED-verlichting voorzien, kan de besparing oplopen tot wel 170.000 Kwh per jaar. Dat is net zoveel stroom als 65 gemiddelde huishoudens een jaar lang gebruiken”, stelt Stemerdink.

De gemeente en de clubs investeren samen in de aanschaf van de LED-verlichting. De verenigingen kunnen daarvoor een beroep doen op een landelijke BOSA regeling voor subsidie van maximaal 30% van de aanschafkosten.

De sportverenigingen verminderen met de LED-verlichting hun energierekening flink. Met de aanpak van de oude veldverlichting zijn zij na 3 tot 5 jaar al uit de vervangingskosten.

De nieuwe lampen vragen van de gemeente Leidschendam-Voorburg een éénmalige investering. Omdat de onderhoudskosten van de verlichting dalen, kan de gemeente de bijdrage uit het huidige gemeentelijke budget voor onderhoud bekostigen.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg moet het plan nog wel goedkeuren. Naar verwachting zal dit in maart 2020 in de gemeenteraad aan de orde komen.

