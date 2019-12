Andere aanpak van de sportvelden in Bladel

Sportwethouder Davy Jansen van de gemeente Bladel besprak de werkwijze rond de sportvelden met de lokale sportclubs. En de gemeente koos voor een andere wijze van veldbeheer.

“Langs de lijn staan altijd veel toeschouwers die iets van het gras vinden. Het staat er te lang bij of het is te kort gemaaid, iedereen vindt er wel iets van.”

Kiwa Isa Sport

Die benadering was altijd nogal subjectief en de gemeente gaat dat nu anders doen. Kiwa Isa Sport gaat bekijken hoe de 21 velden in Bladel, Hapert, Netersel, Casteren en Hoogeloon erbij liggen. BenW is ermee akkoord dat het bedrijf dit elke 3 jaar gaat doen.

Schouw sportvelden Bladel

Uit die driejaarlijkse ‘schouw’ moet een plan met onderhouds- en bemestingsadviezen worden opgesteld. Vanaf 2021 gaat Bladel jaarlijks 25.000 euro opnemen voor het onderhoud van de velden.

Aan de hand van vaste criteria beoordeelt Kiwa de kwaliteit van elk veld. Het bedrijf kijkt o.m. naar de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de vlakheid en de grasdichtheid.”

Paardenbloemen

De gemeente heeft eerder al gekozen voor chemievrij onderhoud. Daardoor kunnen er ineens bijvoorbeeld veel paardenbloemen op het veld staan. “Maar dat maakt voor het voetballen niks uit”, zegt Jansen. “Mensen vinden het eerst alleen wat raar om die bloemen te zien staan.”

De keuze voor chemievrij onderhoud blijft in ieder geval. Kiwa Isa Sport gaat per sportveld inventariseren hoe het erbij ligt. “Wat je straks krijgt is dat er per veld maatwerk wordt verricht. Dat is een stuk professioneler en komt de velden zeker ten goede.”

Kosten beter inschatten

Kiwa legt de bevindingen van de sportvelden in Bladel vast in een meerjarenplan. “Zo kan de gemeente nauwkeuriger inschatten hoeveel Bladel per jaar aan onderhoud per veld kwijt zal zijn.

“Dat gebeurde eerst nogal ad hoc, maar daar ligt nu dus meer structuur onder”, aldus Jansen. “De uitvoering van het onderhoud van de sportvelden moet Bladel nog aanbesteden.”

Follow @Allesportzaken