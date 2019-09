Alcoholgebruik jongeren Asten via de ouders aangepakt

De gemeente Asten wil het alcoholgebruik onder jongeren drastisch terugdringen. Zo drastisch zelfs, dat de gemeente ernaar streeft dat geen enkele jongere onder 18 jaar nog alcohol drinkt.

Visie Integraal Alcoholbeleid De ‘‘ vraagt om de inzet van jongeren, ouders, alcoholverkopers, politie en sportclubs. Hoe de aanpak van Asten er uit gaat zien, werkt de gemeente nog uit.

Sleutelrol ouders aanpak alcoholgebruik

De fracties waren op 2 september jl. vrij positief over de VIA. Raadslid Daniël van Schijndel: “Het alcoholgebruik onder jongeren in Asten is fors. Bij het terugdringen spelen de ouders een sleutelrol en Asten moet hen daarbij helpen.”

Raadslid Tiny van den Eijnden ziet dat ook de anti-rookcampagne heel langzaam begint te werken. ABA wil ook graag het drugsgebruik door jongeren terugdringen. “Dat probleem is in Asten zeker zo groot als het alcoholprobleem”, stelt raadslid Frans van Helmond.

Hij kreeg voor zijn standpunt bijval van de andere fracties én van sportwethouder Janine Spoor. Zij gaf aan dat de GGD hiervoor al samen met veertig Brabantse gemeenten een project is gestart.

Alcohol- maar ook drugsproblemen

Asten staat sinds 2016 te boek als een gemeente met een groot aantal zware drinkers. Zo’n 11% van de volwassen in Asten drinkt teveel. Hiermee staat de gemeente in de regio op de eerste plaats. Maar ook landelijk scoort Asten hoog.

De meeste (61%) jongeren van 14 t/m 16 jaar in Asten drinken wel eens alcohol. En dat terwijl de minimum leeftijd toch alweer enkele jaren op 18 staat. Voor de hele regio ligt dat cijfer op 47%. In 2018 moest een ambulance één keer langs komen voor een een minderjarige Astense jongere. Die is in allerijl met een alcoholvergiftiging afgevoerd.

In 2018 kregen jongeren in Asten maar liefst 24 keer een ‘alcohol gerelateerde’ Halt-straf opgelegd. In 2017 gebeurde dat maar zes keer en in 2016 vier keer. Het meest recente percentage wijst dus niet op een verbetering van de situatie.

