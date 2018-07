Aanbesteding zwembad Valkenhuizen Arnhem stopgezet

De gemeente Arnhem heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen stopgezet. De twee overgebleven aannemers hebben een prijs geboden die 30% boven het bouwbudget ligt.

Het college van BenW van Arnhem gaat in onderhandeling met de twee overgebleven aannemers om te kijken of er nog bespaard kan worden op de kosten.

Bouw niet gegund

Op 18 juli 2016 ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van een zwembad op Valkenhuizen. In het najaar van 2017 werd een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van het zwembad. Die aanbesteding kan nu dus niet worden gegund en is daarom stopgezet.

Sportwethouder Jan van Dellen is teleurgesteld: “Voor de gebruikers van het zwembad verandert er niets want het bad blijft gewoon open. Maar het college vindt het spijtig dat er voor de nieuwsbouw geen aanbieding is gedaan die binnen het budget past.”

12 miljoen voor Valkenhuizen

“Wij zien dat in deze tijd dat aanbestedingen in het hele land mislukken. Dat maakt de druiven voor Arnhem overigens niet minder zuur. Voor het project heeft de Arnhemse gemeenteraad 12 miljoen euro beschikbaar gesteld.”

“Ik vind het niet verantwoord om meer geld uit te geven dan er beschikbaar is. Daarom wil ik met de twee bouwbedrijven gaan praten om er achter te komen of mogelijkheden zijn om de geoffreerde prijs nog te verlagen”, zo stelt Van Dellen.

Planning niet gehaald

De exacte hoogte van het bouwbudget kan niet bekend worden gemaakt. Dit in verband met de onderhandelingen en de financiële positie van de gemeente. En wat er daarna gebeurt, hangt van de uitkomsten van de gesprekken met de aannemers af. Het is wel duidelijk dat de planning om al na de zomer te beginnen niet gehaald zal worden.

Er zijn inmiddels al werkzaamheden gestart voor de aanleg van extra parkeergelegenheid aan de achterzijde van Valkenhuizen. Deze gaan gewoon door, net zoals het aanpassen van kabels en leidingen.

Follow @Allesportzaken