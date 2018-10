Kunstgrasproblemen voorkomen via aanbesteding?

De gemeente Smallingerland gaat proberen om bij de aanbesteding van het vervangen van kunstgrasvelden, vast te leggen dat het afgeschreven materiaal wordt hergebruikt.

Dit antwoordde wethouder Roel Haverkort naar aanleiding van vragen van het lokale CDA over het afvoeren van kunstgrasvelden.

Misstanden

Aanleiding voor vragen hierover waren de misstanden bij de opslag van het teruggekomen materiaal bij twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in de recycling van kunstgrasvelden. Raadslid Karin van der Velde had in de gemeenteraad al eerder vragen gesteld over dit onderwerp.

Zij vond deze antwoorden echter niet bevredigend. “Wij zijn mede-verantwoordelijk voor duurzaamheid en gezondheid. Wij moeten dus willen weten waar onze kunstgrasvelden zijn gebleven en of deze goed worden verwerkt.”

Milieuvergunningen

Wethouder Haverkort verklaarde dat er in de gemeente al zeven kunstgrasvelden zijn vervangen. Twee daarvan door een bedrijf, dat inmiddels niet meer bestaat en de overige velden zijn afgevoerd naar Vink in Barneveld.

Dat is één van de twee Nederlandse bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Uit een tv-reportage bleek volgens Haverkort dat Vink zich qua milieuvergunningen “niet helemaal aan de wet houdt. Maar dat is ook bekend bij de overheden en onze verantwoordelijkheid als gemeente gaat niet zo ver.”

Via de aanbesteding

Maar ondanks dat denkt Haverkort erover na om via de aanbesteding misstanden met het vervangen van kunstgrasvelden te voorkomen. “Die ruimte en rol heeft het college van BenW wel.”

“Via de aanbesteding zouden wij wellicht iets directiever kunnen sturen op een correcte wijze van recyclen. Zo’n aanpak geeft geen garantie. Maar de gemeente zou kunnen eisen om de verwerkte producten op een andere manier terug te laten komen.”

