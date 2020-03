4000 euro regeling Eindhoven ook voor sportclubs

Ook de sportclubs in Eindhoven zijn getroffen door de coronacrisis. Daarom kunnen zij aanspraak maken op de zogenoemde 4000 euro regeling. Die gold al voor ondernemers maar is op 26 maart verbreed naar de sportclubs.

Sportwethouder Stijn Steenbakkers maakte dit goede nieuws voor sportclubs op 26 maart bekend. Volgens Steenbakkers is dit een besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Behalve ondernemers zijn ook sportclubs hard door de corona-crisis geraakt.

“De inkomsten van de clubs vallen weg maar de kosten lopen wel gewoon door”, stelde Steenbakkers tijdens een live persconferentie. “Vandaar dat is besloten om ook hen voor de 4000 euro regeling in aanmerking te laten komen.”

Steenbakkers gaf ook aan dat BenW coulant zal omgaan met het innen van de huur bij sportclubs. “Eindhoven zal de nota’s later dan normaal de deur uit doen. De gemeente start ook niet direct een incassoprocedure als een club een rekening niet op tijd betaalt. Wij gaan de komende weken de balans opmaken om de knelpunten voor de clubs in kaart te brengen.”

