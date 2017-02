Gelderse Sportakkoord wordt zeer breed gesteund

Gelderland heeft jarenlang hard gewerkt aan de opbouw van de maatschappelijke waarde van sport en wil die inspanning nu uitbouwen. Daarvoor is de samenwerking gezocht met een groot aantal sportorganisaties en bedrijven. Zij gaan in het Gelderse Sportakkoord meewerken aan meer gezondheids- en talentontwikkeling.



Bijna 80 organisaties ondertekenden op 30 januari van dit jaar het Gelderse Sportakkoord. Zij gaan van Gelderland gezamenlijk een sterkere sportprovincie maken.

Bijna 80 partners

Bij de partners die het sportakkoord ondertekenden zijn o.a. Sportcentrum Papendal, gemeenten, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, NOC*NSF, de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland. Het is voor het eerst dat zoveel partijen in Gelderland hun handtekening zetten onder deze ambitie.

Vertrekpunten bij horecagelegenheden

Gelderland wil dat sportevenementen gaan bijdragen aan verbinding in de samenleving. Deze evenementen moeten aanzetten om meer te gaan bewegen maar ook de lokale economie versterken. Bij de ontwikkeling en inrichting van gebieden wil de provincie de buitensportmogelijkheden uitbreiden en versterken. Bovendien wil Gelderland meer wandel- en fietsroutes aanleggen die beter op elkaar aansluiten en met vertrekpunten bij horecagelegenheden.

Open Clubs en Vitale Sportparken

In dit Gelderse Sportakkoord ligt de nadruk tot 2019 bij de Open Clubs en de Vitale Sportparken. Het is belangrijk dat een Open Club, naast de eigen leden ook omwonenden en anderen bij de activiteiten betrekt. Bij de Vitale Sportparken slaan de sport, zorg, welzijn en het onderwijs de handen ineen om sportieve locaties te ontwikkelen. Deze parken moeten direct in verbinding komen te staan met de omgeving.

Kennis over gezondheid en voeding

Gelderland heeft allereerst een naam hoog te houden op het gebied van voeding en gezondheid. De provincie huisvest zeer veel gespecialiseerde bedrijven en hoogwaardige kennis- en onderzoeksinstellingen. “Maar met de kracht van alle partners en de ambities in het Gelders Sportakkoord, versterken wij uiteindelijk de sport. Bovendien zetten wij Gelderland nog duidelijker op de kaart als innovatieve regio”, aldus de provincie.

