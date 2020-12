Mogen we in januari weer sporten in groepsverband?

Het kabinet onderzoekt of Nederland in januari weer mag gaan sporten in groepsverband. Het gaat hierover advies inwinnen bij het OMT. Daarbij zijn de groepsgrootte en de leeftijdscategorieën van belang.

Dat is een van de uitkomsten van een gesprek tussen NOC NSF , de KNVB en het kabinet. Bij het gesprek waren premier Mark Rutte en sportminister Tamara van Ark aanwezig.

Versoepeling nu niet mogelijk

Van Ark: “Ik ben onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat zoveel mogelijk mensen plezier wil laten beleven aan sport en bewegen. Maar helaas is versoepeling op dit moment niet mogelijk, gezien de hoogte van het aantal besmettingen.”

De KNVB had voorzichtig wat hoop dat de bond in januari kon experimenten met deels gevulde stadions. Maar dat gaat er nog niet van komen. “Helaas laten de cijfers het nu niet toe om terug te keren naar de fase met beperkt publiek”, zo stelde Van Ark

Wat kan wel

“Er is vooral gekeken naar wat wel kan en op welke termijn”, stelde NOC-voorzitter Anneke van Zanen. “In het gesprek is ook stilgestaan bij de financiële gevolgen voor de sport en de zorgen die daarover leven. Het kabinet heeft er oog voor dat de clubs grotendeels op vrijwilligers draaien en al lang gesloten zijn. Minister Van Ark zegde toe om zich in te spannen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken.”

Sporten in groepsverband

“Het is goed dat het kabinet aan het OMT vraagt of trainen en sporten in groepsverband in januari weer mag. Wij blijven met het kabinet praten over de omzetderving van de sportverenigingen. Minister Van Ark wil hiervoor ondersteuning vinden, naast de steun die al is toegezegd voor de huur van accommodaties”, zo besloot Van Zanen.

Follow @Allesportzaken