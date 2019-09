G40 gemeenten luiden de sportieve noodklok

De G40 steden in Nederland komen in de komende vier jaar ongeveer een half miljard euro tekort. Daardoor zullen in ons land overal zwembaden en sportvoorzieningen de deuren sluiten.

De G40 steden slaan alarm. Volgens Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40, zijn bezuinigingen onvermijdelijk. “Elke gemeente peinst en puzzelt er al over.”

G40 doet beroep op kabinet

Aan de vooravond van Prinsjesdag doet Depla samen met twee wethouders een klemmend beroep op het kabinet. “Maak meer geld vrij voor de gemeenten. Onze verantwoordelijkheden zijn sterk toegenomen.”

“Maar fatsoenlijk beleid is onder deze druk bijna niet vol te houden. Tijdens de discussies in de gemeentehuizen ligt echt alles al op tafel. Van het schrappen van muziekles en sportvoorzieningen tot en met het beperken van onderhoud en lastenverhoging.”

Jeugdzorg en sociale taken

Gemeenten kregen de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden zoals voor jeugdzorg en sociale taken. Maar de gemeenten krijgen daarvoor minder geld dan verwacht.

Hierdoor komen de gemeenten volgens de G40 in de komende vier jaar zo’n half miljard euro tekort. Depla: “Het Rijk mag wel een begrotingstekort hebben maar wij niet. En omdat wij géén rode cijfers mogen schrijven, moeten wij dus bezuinigen.”

Hardste klappen buiten de randstad

Vooral grote steden buiten de Randstad komen er volgens de Groningse wethouder Paul de Rook maar bekaaid af. “En in Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda vallen de hardste klappen.”

De G40 onderzoekt waarom juist die gemeenten er zo slecht vanaf komen. De Rook vreest voor Groningen het ergste. “Wij zullen elk jaar zo’n 35 miljoen euro tekort gaan komen.”

“Het gaat Nederland economisch goed maar lokaal moeten wij enorm bezuinigen.” En dat stuit De Rook tegen de borst. “Het kan niet zo zijn dat het Rijk ruim 10 miljard euro overhoudt en wij zwembaden en bibliotheken moeten sluiten.”

