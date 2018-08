Nederlanders springen er uit in de Eurobarometer

Volgens de Eurobarometer van de Europese Commissie, fietst, wandelt, tuiniert of zwemt 80% van de Nederlanders wekelijks. Dat is het meeste van alle Europeanen. Het Europese gemiddelde is 44%.

Voor de Eurobarometer van de Europese Commissie werden in 2017 ruim 28.000 Europeanen van vijftien jaar en ouder ondervraagt. Hiervan waren er 1.040 Nederlanders.

Goede infrastructuur en sportclubs

De reden voor de goede score van ons land is volgens hoogleraar psychofysiologie Eco de Geus van de VU in Amsterdam de goede infrastructuur in Nederland. Met veel fiets- en voetpaden is het makkelijk om erop uit te trekken of even de fiets te pakken.

Volgens De Geus speelt ook ons verenigingsleven een rol. Nergens in Europa zijn zo veel mensen lid van een sportclub als in Nederland, namelijk 27% tegenover 12% gemiddeld in Europa.

Leuker op een club

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut analyseerde de cijfers in de Eurobarometer. “Wij sporten vooral voor hun plezier. Uit ander onderzoek wisten wij al dat wij sporten bij een vereniging leuker vinden dan wanneer wij dat individueel doen.”

Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste andere landen mensen ‘het verbeteren van hun gezondheid’ als motief noemen om te sporten of bewegen.

Recreatief bewegen en sporten

In het onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen recreatief bewegen en sporten. Op het gebied van wekelijks sporten scoort ons land ook goed, met 56% ten opzichte van 40% gemiddeld in Europa.

Alleen in Zweden, Denemarken en Finland ligt dit percentage hoger. Zo’n 6% van de Nederlanders sport vijf keer per week of vaker. Dit percentage is ook in de rest van de Europese Unie laag.

Kanttekening

Trouw plaatst wel een kanttekening bij de uitkomsten van de Eurobarometer. “Want al onze kennis over sport en bewegen is gebaseerd op vragenlijsten. Het is dus best onbetrouwbaar als mensen zelf aangeven hoelang zij sporten of met de hond wandelen. Wie weet nou precies hoeveel minuten je loopt”, aldus De Geus.

Follow @Allesportzaken