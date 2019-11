Eind januari aanvalsplan klaar tegen voetbalracisme

Over twee maanden moet er een aanvalsplan klaar zijn tegen het racisme op en rond de voetbalvelden. Dat heeft sportminister Bruno Bruins gezegd na een gesprek van het kabinet met de KNVB.

Volgens Bruins is het ongelooflijk lastig om racisme uit te bannen. “Dat lukt niet in een paar dagen maar een aanvalsplan moet eind januari af zijn.”

“In een gesprek hebben het kabinet en de KNVB ideeën uitgewisseld”, zei Bruins. In ieder geval komen er, zoals al was uitgelekt, slimme camera’s in stadions. Hiermee kunnen de clubs raddraaiers opsporen. Volgens hem bestaan er zelfs al systemen die kunnen registreren wat toeschouwers precies zeggen.

Wel moet nog duidelijk worden welke invloed de camera’s hebben op de privacy. En het is ook nog niet duidelijk wie de camera’s moet gaan betalen. “Als het Rijk dat zou doen, bestaat het gevaar dat de EU dat als staatssteun aan BVO’s ziet”, zei Bruins. Amateurclubs kunnen wel op een bijdrage rekenen.

De minister denkt ook aan een app via welke de gebruikers anoniem racistische uitingen kunnen melden. De clubs willen langere stadionverboden kunnen opleggen, met een meldplicht op het moment dat een club een wedstrijd speelt. Daarnaast komt er een nieuwe campagne tegen racisme, onder de titel ‘Ons voetbal is voor iedereen’.

Bij het gesprek in Zeist waren ook Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira en scheidsrechter Laurens Gerrets aanwezig. De arbiter legde medio november de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior stil vanwege racistische spreekkoren tegen de speler.

Beiden kijken tevreden terug op het gesprek. “Het was hard maar wel fair. Natuurlijk kun je de problemen rond racisme niet binnen acht weken oplossen. Maar er is nu wel meer duidelijk”, zei Mendes Moreira. “Ja,de basis ligt er”, constateerde Gerrets.

Follow @Allesportzaken