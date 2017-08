Minister Edith Schippers informeert Tweede Kamer

Minister Edith Schippers heeft de Tweede Kamer op 29 augustus de rapporten ‘Borging Sportimpulsprojecten 2012-2013’, ‘Sportuitgaven van gemeenten’ en het advies ‘Beweegrichtlijnen 2017’ aangeboden.

Sportuitgaven van gemeenten

In het rapport ‘Sportuitgaven van gemeenten‘ staat een overzicht van de uitgaven van gemeenten aan sport in de periode 2010-2016. De uitgaven van gemeenten bedroegen op jaarbasis rond de 1,1 miljard euro en zijn al een aantal jaar stabiel.

Gemeenten geven gemiddeld 64,50 euro per persoon uit aan sport. Diverse gemeenten besteden per inwoner meer dan 100 euro, andere gemeenten nog niet eens 20 euro.

Borging Sportimpulsprojecten 2012-2013

Het Mulier Instituut onderzocht i.o.v. ZonMW de Borging van de Sportimpulsprojecten 2012-2013. Er werd gekeken naar de borging van de projecten na de 2-jarige projectperiode. Door de Sportimpuls zijn meerdere vormen van samenwerking gestart en is veel nieuw sport- en beweegaanbod gerealiseerd.

De meeste projecten, en een deel van de activiteiten die zijn gestart, zijn voortgezet. Van de activiteiten die struikelden blijkt het ontbreken van de financiële borging de belangrijkste oorzaak.

Ook het duurzaam in beweging krijgen van kwetsbare groepen is volgens Edith Schippers een belangrijk aandachtspunt. Voor deze groepen zijn inmiddels ook al meerdere projecten gestart. In het kader van de Sportimpuls is het experiment ‘SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare groepen’ hier een voorbeeld van.

Beweegrichtlijnen 2017

De Gezondheidsraad adviseert om Nederlanders blijvend meer te laten bewegen en minder stil te laten zitten. Volgens de Beweegrichtlijnen 2017 zouden volwassenen elke week ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen elke dag zelfs minstens een uur.

Sport Toekomst Verkenning

Het RIVM en het SCP maken op 12 september as. de eerste sporttoekomstverkenning bekend. Hierin zal ook de vraag centraal staan waar het in Nederland tussen nu en 2040, met de sport naartoe kan”. De organisaties zullen in deze verkenning vier paden met de bijbehorende perspectieven aangeven.

