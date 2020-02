Hoe ziet de sportaccommodatie van de toekomst eruit

Het Young Professionals Network, onderdeel van de VSG is door het ministerie van VWS uitgedaagd. Het ministerie heeft het YPN gevraagd om advies te geven over de sportaccommodatie van de toekomst.

De sportwereld beweegt volop en Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. De behoeftes van sporters verandert en zij vragen ook om steeds meer beleving.

Sportaccommodatie van de toekomst

Sporters willen alleen of met anderen kunnen sporten op een tijdstip dat het hen uitkomt. En zij sporten niet alleen meer bij een club. Zij zoeken ook steeds vaker andere sportaanbieders en de openbare ruimte op.

Hoe kan het accommodatiebeleid reageren op deze dynamiek in de sportwereld? En hoe richt je hier de sportcomplexen op in? Moet dat een overdekte accommodatie zijn of juist een buitenlocatie?

Vier sessies

Onder leiding van Start2Create houdt VWS in maart, april en mei vier sessies. In de eerste stelt het ministerie het huidige beleid ter discussie. Vervolgens bedenken de deelnemers in de tweede en derde sessie een nieuwe visie en nieuwe concepten.

In de laatste sessie werken de young professionals de toekomstvisie in een presentatie uit. Zij presenteren de ideeën over de sportaccommodatie van de toekomst aan de directie sport van het ministerie van VWS.

Alles op één locatie?

Moet de accommodatie van de toekomst juist één locatie zijn met een scala van sportmogelijkheden? Of is er misschien veel vaker behoefte aan meer verspreide, kleine veldjes?

En wat is daarvoor dan nodig en hebben we de techniek dan ook al tot onze beschikking? Kortom, hoe gaan het sportcomplex en het beleid van de toekomst er uit zien?

Met die vragen wil VWS dus graag samen met de young professionals aan de slag. Zij discussiëren over de materie, denken mee en adviseren zij het ministerie. Deze sessies zijn alleen bedoeld voor <36 professionals. En er kunnen maximaal maar 25 personen aan deelnemen.

