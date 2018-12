Marlou Rikkert is uitgeroepen tot buurtsportcoach 2018

Op 6 december is Marlou Rikkert uitgeroepen tot buurtsportcoach van het jaar. Minister Bruno Bruins was op deze datum aanwezig bij de inspiratiedag voor alle buurtsportcoaches die in Nederland actief zijn.

Minister Bruno Bruins: “Buurtsportcoaches bezorgen enorm veel sporters plezier in vrijwel alle gemeenten. Hiermee vormen zij een inspiratie voor heel sportend Nederland.”

6.000 buurtsportcoaches

In Nederland zetten alle gemeenten bij elkaar al ruim 4.500 buurtsportcoaches in. En na de komst van het sportakkoord komen daar nog eens bijna 1.500 buurtsportcoaches bij.”

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2018 is uitgereikt om ook andere buurtsportcoaches in hun werk aan te moedigen. Zij gaan elke dag weer op zoek naar de beste en leukste manieren om mensen in beweging te krijgen en te houden.

Marlou Rikkert

Marlou Rikkert, SSNB-buurtsportcoach in Geertruidenberg, heeft deze prijs mede gewonnen omdat zij zich inzet voor maatschappelijke organisaties. Hierdoor bereikt zij met haar werk ook de meest kwetsbare groepen in de buurt.

Rikkert wist dit jaar als beste buurtsportcoach, partners uit het onderwijs, de kinderopvang, buurt en zorg te koppelen. Via samenwerking wist zij sport en beweging effectief in te zetten als middel om een actieve leefstijl te stimuleren.

Sport en bewegen in de buurt

Via het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ zijn de afgelopen jaren mooie resultaten behaald. Met dit programma is het aantal buurtsportcoaches toegenomen en heeft hun inzet er in de wijken voor gezorgd dat mensen meer zijn gaan sporten, op een sportclub maar ook op scholen.

Dit blijkt uit het ‘Evaluatie-onderzoek buurtsportcoaches‘ van het Mulier instituut. Ook in het onlangs gesloten Nationaal Sportakkoord, spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol. Zo heeft minister Bruins samen met het ministerie van OCW besloten om het aantal buursportcoaches flink toe te laten nemen.

Follow @Allesportzaken