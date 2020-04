Volwassenenfonds kan financiële drempel wegnemen

Een miljoen mensen in Nederland komt niet over de financiële drempel heen om deel te nemen aan sport. Het Volwassenenfonds gelooft dat sport een belangrijk aspect is van een gelukkiger leven.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Sport is leuk én goed voor de sociale samenhang. Daarom wil het Volwassenenfonds sport, in navolging van het, ook voor iedere oudere toegankelijk maken.

Belang van sport

Brenda Wetzel is voozitter van wsv Kalsdonk. Zij onderschrijft het belang van sport, “juist voor mensen voor wie deelname niet vanzelfsprekend is.” Als 4-jarige begon zij met kleutergym en dat was de start van een leven lang sporten. Een leven zonder sport is voor de moeder van drie jonge kinderen ondenkbaar.

Maar zij ziet in haar wijksportvereniging dat sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “In Kalsdonk was de deelname aan sport om een aantal redenen schrikbarend laag. Dat had alles te maken met een financiële drempel en de culturele achtergrond. Maar ook met een beperkt sportaanbod in de buurt.”

Bewegen voor ouderen

“Bij ons kunnen inwoners tegen een kleine vergoeding deelnemen aan allerlei activiteiten. Dansen voor kleuters, tienersport, vrouwensport en bewegen voor ouderen. We sluiten daarbij aan bij de vraag van de bewoners van de wijk. Het is mooi om te zien dat na het wegnemen van de financiële drempel, ineens veel meer mensen met plezier bij ons sporten.”

“Sport maakt voor deze mensen Echt een verschil”, stelt Wetzel. “Het haalt mensen uit een isolement of voorkomt juist dat zij daarin terecht komen. Als maatjes let je op elkaar en zorg je dat je ook via de sport in contact blijft.”

Financiële drempel wegnemen

“We moeten sport als middel voor bijvoorbeeld een wijksportvereniging echt niet onderschatten. Het is heel mooi dat het Volwassenenfonds daarvoor een financiële drempel wegneemt. Het biedt ook kwetsbare ouderen de kans om deel te nemen aan sport.”

