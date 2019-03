BOSA-subsidie al door ruim 300 sportclubs aangevraagd

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat in 2019 ruim 600 sportclubs maatregelen rond verduurzaming zullen nemen. Ruim 300 clubs hebben daarvoor nu al een BOSA-subsidie aangevraagd.

Op 1 januari is de subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties (BOSA) ingegaan. Deze regeling is de opvolger van de EDS die eind 2018 is gestopt.

BOSA-subsidie voor 308 verenigingen

In de afgelopen jaren hebben jaarlijks ruim 600 sportverenigingen gebruik gemaakt van de EDS-regeling. Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de BOSA-subsidie.

In de eerste twee maanden van deze regeling ziet Wiebes onveranderd enthousiasme van de clubs om te investeren in verduurzaming. Tot nu toe hebben 308 sportclubs aangegeven dat zij via de BOSA-subsidie gaan investeren in verduurzaming. Maar dit aantal zal in 2020 naar verwachting nog verdubbelen.

Kamervragen

Wiebes heeft deze resultaten gemeld in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid William Moorlag. Deze stelde onder meer vragen over de problemen rond de netcapaciteit waar de netbeheerders, en dus ook de sportclubs, tegenaan lopen.

Moorlag signaleerde ook terughoudendheid van sportclubs om te investeren in zonne-energie vanwege het verdwijnen van de salderingsregeling. Over de vervanger van deze regeling bestaat nog steeds geen duidelijkheid.

Salderingsregeling

Wiebes laat momenteel onderzoeken of de zorgen rond de uitvoering van de terugleversubsidie kunnen worden weggenomen. Hij laat ook bekijken of er eventueel een alternatieve regeling moet worden opgetuigd als vervanging van de salderingsregeling.

“Ik wil aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een voorstel komen voor omvorming van de salderingsregeling. En ik zou die nieuwe regeling op 1 januari 2021 willen laten ingaan. Daarmee wil ik zekerheid bieden aan de investeerders die hun geld willen investeren in zonne-energie.”

Follow @Allesportzaken