Binnensportbonden teleurgesteld door kabinetsbeleid

Het kabinet staat tot 1 september as. nog geen binnensporten toe. Een aantal binnensportbonden heeft met verbazing op dit besluit gereageerd. De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en tafeltennisbond NTTB zijn ‘not amused’.

De binnensportbonden balen ervan dat in de ons omringende landen de klimhallen sneller open gaan. Het kabinet stelt het risico op verspreiding gelijk aan andere contactsporten.

Vrijwel geen contact tussen klimmers

Premier Mark Rutte maakte in de persco op van 6 mei jl. bekend hoe het kabinet de lockdown wil afbouwen. Zo zijn buitensporten vanaf 11 mei weer toegestaan mits de sporters maar zeker 1,5 meter afstand houden. “Maar juist in de klimsport is het contact tussen de klimmers vrijwel nihil”, zegt NKBV-directeur Robin Baks.

Alle contact- en binnensporten mogen volgens schema hun sport pas vanaf 1 september hervatten. Dat betekent dat veel van deze sportfaciliteiten voorlopig gesloten moeten blijven.

Loodzwaar voor de clubs

Ook NTTB-voorzitter Jan Simons snapt maar weinig van het besluit. “Tafeltennis kun je makkelijk op 1,5 meter beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt mij zwaar tegen en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het is voor de clubs loodzwaar om tot 1 september hun deuren dicht te moeten houden.”

Toch voor 1 september

NOC*NSF steunt de binnenbonden en hoopt dat ook hun jeugd eerder kan gaan sporten. Directeur Gerard Dielessen hoopt van harte dat het kabinet de jongeren wil toestaan om voor 1 september te gaan sporten.

“Het zou fijn zijn dat de binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren weer kunnen openen. Al was het in ieder geval maar voor de jeugd”, zo stelt Dielessen.

Niet alleen de NTTB en de NKBV zijn ongelukkig met het beleid van het kabinet. Ook de KNGU reageerde op 6 mei boos. “Deze maatregel zet in ons land ruim 200.000 gymsportkinderen in de kou”, zo schreef de KNGU in een verklaring.

Follow @Allesportzaken