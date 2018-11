Lessen uit het matchfixingschandaal in België

Minister Bruno Bruins heeft de vragen van de Kamerleden Westerveld en Buitenweg over de ‘lessen uit het Belgisch matchfixingschandaal’, namens de minister van Veiligheid en Justitie beantwoord.

Vraag 1

Bent u bekend met het Belgische matchfixingschandaal waarin bij meer dan de helft van de clubs in de hoogste divisie, huiszoekingen zijn verricht en trainers, scheidsrechters en journalisten zijn opgepakt?

Antwoord van minister Bruins

Ja.

Vraag 2

Wat gebeurt er in ons land op dit moment om matchfixing tegen te gaan? Wat is er geleerd van het onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat er ook in Nederland matchfixing plaatsvindt?

Antwoord van minister Bruins

Naar aanleiding van dit is een nationaal platform matchfixing ingericht om structureel overleg te realiseren tussen de opsporingspartners, toezichthouder(s), de sport- en de kansspelsector.

Het blijkt in de praktijk lastig om signalen te krijgen die strafrechtelijk en/of tuchtrechtelijk vervolgonderzoek rechtvaardigen. Nederland heeft daarom in een pilot van twee jaar een informatiecoördinator benoemd. Na deze pilot zal worden beoordeeld of deze functie de aanpak van matchfixing verbeterd.

Sportbonden treffen al preventief maatregelen zoals meldplichten en gokverboden, voorlichting voor sporters en de opzet van een vertrouwensloket. Maar zij realiseren ook aanpassingen om matchfixing beter tuchtrechtelijk aan te kunnen pakken.

Vraag 3

Zijn er signalen dat het schandaal in België zich naar Nederland heeft verspreid? Hoe groot is het risico dat ook in ons land matchfixing plaatsvindt?

Antwoord van minister Bruins

Ik heb geen signalen gekregen dat het Belgische matchfixingschandaal zich heeft verspreid naar Nederland. In het onderzoek uit 2013 is al geconcludeerd dat matchfixing hier ook voorkomt.

Het is lastig om signalen boven water te krijgen die sterk genoeg zijn. Het OM en de opsporingsdiensten zijn daarvoor afhankelijk van signalen van bijvoorbeeld van clubs, voetballers en zaakwaarnemers.

Vraag 4

Is er een beeld van de connectie tussen matchfixing bij sportwedstrijden en andere vormen van criminaliteit? Zo nee, wilt u dit onderzoeken?

Antwoord van minister Bruins

Ja, dat beeld is er. Uit het onderzoek ‘Matchfixing in Nederland‘ van Spapens en Olfers blijkt dat rond matchfixing ook strafbare feiten kunnen plaatsvinden zoals witwassen en bedreiging.

Vraag 5

Hoe schat u de rol van zaakwaarnemers in? Kent u de oproep van hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers die voorstelt deze rol te onderzoeken? Bent u bereid hiernaar onderzoek te doen en zo nee, waarom niet?

Antwoord van minister Bruins

Ik ken de oproep van mevrouw Olfers. Ik ben op dit moment echter niet van plan om een uitgebreid onderzoek te doen naar zaakwaarnemers. In Nederland geldt nameloijk een strenger regime voor zaakwaarnemers dan in België.

In ons land mag een zaakwaarnemer alleen aan de slag als deze bij de KNVB geregistreerd is als intermediair. De voetbalbond vereist o.m. een VOG en de vergoedingen over transfers worden bijgehouden en gepubliceerd.

Vraag 6

Gaat u met uw buitenlandse collega’s en de sportbonden overleggen over wat er beter gedaan kan worden om matchfixing te bestrijden? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van minister Bruins

Matchfixing houdt niet op bij de grens en moet dus internationaal worden aangepakt. Nederland is daarom vertegenwoordigd in de Group of Copenhagen. Hierin komen alle nationale platforms matchfixing samen om van elkaar te leren en voorbeelden te delen. Maar ook de sportsector zelf werkt voor de bestrijding van matchfixing samen met internationale sportfederaties.

