AVG ook voor sportbonden stelt minister Van Rijn

“De AVG geldt ook voor sportbonden zoals de KNLTB“, stelt sportminister Martin van Rijn. Hij beantwoordde daarmee Kamervragen over een zware AVG-boete voor de tennisbond.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde de KNLTB een boete op van 525.000 euro. De tennisbond overtrad volgens de AP namelijk twee maal de privacywet.

Is een half miljoen proportioneel?

De Kamerleden Rudmer Heerema en Tobias van Gent vroegen Van Rijn of hij de boete proportioneel vond. Zij wilden ook weten of uitzonderingen mogelijk zijn om de sport betaalbaar en toegankelijk te houden. “Realiseert u zich dat de AVG het sporten in Nederland duurder maakt?”, zo vroegen de Kamerleden.

De minister vind het niet aan de orde om de sport uit te zonderen. “De AVG is een Europese verordening. Die geldt dus ook voor Nederlandse sportclubs- en bonden. En de AP gaat over de proportionaliteit van de boetes”, aldus Van Rijn. “Het is dus aan de AP om een sanctie op te leggen, daar kan ik niet in treden.”

AVG ook voor sportbonden

De interpretatie van het ‘gerechtvaardigd belang’ om persoonsgegevens te verwerken, is voor de sportsector niet duidelijk. Dat heeft de sector zowel aan de minister als aan de AP aangegeven.

Van Rijn heeft nu afspraken gemaakt met de sportsector. Er komen heldere richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens in de sport. Dan weet de sector wat mag en wat niet mag. Deze richtlijnen moeten medio 2020 klaar zijn.

Aaanbiedingen

Uit onderzoek van de AP bleek dat de KNLTB de AVG had overtreden. De bond verstrekte gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en het adres aan twee sponsoren.

Hiermee benaderden zij een selectie van KNLTB-leden met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden zijn vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

Follow @Allesportzaken