Eind 2019 wordt afbouwpad salderingsregeling duidelijk

Stas. Menno Snel zal de Tweede Kamer voor het einde van 2019 over het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen informeren.

Stas. Snel: “Er komt voor de afbouw van de salderingsregeling een apart wetsvoorstel. Ik informeer de Kamer voor het einde van 2019 over het afbouwpad van deze regeling.”

Salderen en postcoderoos

Leden van de Tweede Kamer vroegen het kabinet om uitleg. Zij willen weten welke fiscale maatregelen er uit het klimaatakkoord voortvloeien.

D66 wilde weten wanneer het kabinet de Tweede Kamer gaat informeren over de wetgevingsproces rond de salderingsregeling en de postcoderoos.

Het CDA heeft het kabinet gevraagd om een toelichting over de opties die het overweegt m.b.t. de wijziging van de salderingsregeling. Tevens vraagt de fractie wanneer hierover een besluit te verwachten valt.

Afbouw salderen tot 2031

Energie Samen sprak met het ministerie van Economische Zaken. Men stelde voor om al voor het einde van november duidelijkheid te geven. Met name over het budget en over de subsidie per kWh van de nieuwe Postcoderoosregeling.

Minister Wiebes wil deze regeling wijzigen in een subsidieregeling, zo meldde hij in april in zijn Kamerbrief. Hierin gaf hij ook aan de salderingsregeling te willen verlengen tot 2023. Na deze verlenging volgt dus een stapsgewijze afbouw tot 2031.

Vergoeding zonnestroom

Eigenaren van zonnepanelen zullen vanaf 2023 de terug geleverde zonnestroom niet meer voor 100% mogen verrekenen met de gekochte stroom. Waar dit nu nog het geval is, wordt de vergoeding hiervoor vanaf 2023 opgesplitst.

Enerzijds is er dan sprake van een vergoeding voor de stroom die het energiebedrijf koopt. Anderzijds van een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting.

De overheid zal vanaf 2023 dus een steeds kleiner deel van de energiebelasting aan de eigenaren van panelen betalen. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd. Niet voor het eigen verbruik achter de meter.

