110 miljoen euro ondersteuning van sportverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van sportverenigingen. Deze zijn hard geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De clubs moeten bovendien binnenkort weer open.

Martin van Rijn De clubhuizen sloten medio maart per direct vanwege de corona-uitbraak. Ministerwilde de clubs nu daarom helpen en daar stemde de ministerraad mee in.

Sociaal trefpunt

Minister Van Rijn is blij dat hij de sport het extra geld kan toezeggen. “De sportclub is een sociaal trefpunt waar veel mensen samenkomen. Met een bijdrage van 110 miljoen euro kunnen zij hun deuren weer gefaseerd openen. Met het steunpakket kunnen wij de clubs helpen die het financieel zwaar hebben.”

De hulp van 110 miljoen euro voor de sportsector is opgedeeld in twee delen:

1 90 miljoen euro gaat naar de clubs via kwijtschelding van de huur over 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportclubs is deze huur de grootste kostenpost op de begroting. Deze maatregel betekent een flinke financiële verlichting voor ruim 11.000 sportverenigingen;

2 20 miljoen euro gaat naar de sportclubs die een eigen accommodatie hebben. Deze clubs leiden in deze coronacrisis namelijk een fors omzetverlies. Zij komen doorgaans niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen terwijl wel de lasten doorlopen.

Eénmalig maximaal 2.500 euro

De clubs beschikken meestal niet over grote reserves en zij moeten juist nu een extra inspanning gaan leveren. Elke sportclub krijgt daarom éénmalig een tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. Zo kunnen zij de trainingen voor de jeugd hervatten en weer activiteiten starten voor niet-leden. Met de 110 miljoen euro voor de ondersteuning van de sportverenigingen wil het kabinet dus hun hoogste nood lenigen.

Onderzoek Mulier Instituut

Aan het Mulier Instituut is gevraagd om in kaart te brengen welke effecten de coronacrisis op de sportsector heeft. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het kabinet beoordelen in hoeverre de clubs later meer aanvullende steun nodig hebben.

