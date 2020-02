Scholen gaan zeker 2 uur bewegingsonderwijs geven

Kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs moeten per week zeker twee uur bewegingsonderwijs krijgen. Scholen waren al verplicht om bewegingsonderwijs te geven. In de wet stond alleen niet hoeveel tijd ze daarvoor moeten inruimen.

Minister Arie Slob en de scholen hebben daarover afspraken gemaakt. De Tweede Kamer heeft als eis aan de scholen minimaal twee uur gesteld. Slob verzette zich eerst tegen het voorstel van VVD en SP ‘omdat zo’n eis voor geen enkel vak geldt’. Het kabinet wilde dat uit principe aan de scholen zelf overlaten.

De scholen wierpen tegen dat zij te weinig gymleraren, sporthallen of sportvelden hebben. Maar de Kamer geeft de scholen nog drie jaar de tijd voordat de urennorm ingaat. Na deze drie jaar mag de onderwijsinspectie hen aan deze norm houden.

De indieners van het amendement zijn de Kamerleden Rudmer Heerema en Michiel van Nispen. Zij willen met dit amendement regelen dat het geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week voor het primair onderwijs wordt opgenomen. Zij willen daarmee een steviger fundament voor het bewegingsonderwijs voor alle kinderen.

De indieners zien dat scholen zich al inspannen om die twee uur bewegingsonderwijs per week te halen. Maar zij zien ook dat dit nog niet overal lukt. Om scholen extra ruimte te geven, benadrukken de indieners dat het geven van bewegingsonderwijs bij voorkeur in een gymlokaal gebeurt.

Dit amendement leidt niet tot een aanvullende financiële claim op de Rijksbegroting. Op eerdere momenten is hiervoor namelijk al 61 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit is bedoeld om de kwaliteit van de sport- en beweegaanbieders te versterken.

