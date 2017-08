VSU organiseert congres Sportief Verbinden

Verenigingsbestuurder zien het hele jaar door veel op zich af komen. Maar hen ontbreekt de tijd om allerlei bijeenkomsten allemaal maar af te lopen. Daarom organiseert de VSU het congres Sportief Verbinden waarvoor bestuurders zelf hun programma samenstellen.

Sportbestuurders die inspiratie zoeken rond zelf gekozen onderwerpen, mogen het avondvullende programma ‘Sportief verbinden Utrecht’ op 11 september as. niet missen.

Geïnspireerd worden en zelf inspireren

Het congres Sportief Verbinden stelt Utrechtse sportbestuurders op 11 september in de gelegenheid om hun sportnetwerk flink te vergroten. Zij kunnen meer kennis opdoen over een bepaald onderwerp of andere sportbestuurders juist inspireren via hun verhaal en ervaringen.

Pijlers van de VSU

Op 11 september worden er inspiratiesessies gehouden die zijn gekoppeld aan de pijlers van de VSU. Bestuurders kunnen bijvoorbeeld meer te weten komen over vrijwilligersbeleid of over de successen en missers van zelfbeheer. Maar ook voor informatie over sporten met een beperking op de club is deze avond al leerzaam.

Altijd een passend onderwerp

Door de verscheidenheid aan sessies zit er altijd wel een onderwerp tussen dat van toepassing is op de club. Aan het einde van programma gaan alle deelnemers weer naar huis met nieuwe contacten en hernieuwde inzichten.

Marc Lammers opent Sportief Verbinden

Het congres is niet alleen nuttig voor sportbestuurders maar ook voor clubvrijwilligers zoals verenigingsmanagers en commissieleden. Het congres start op 11 september om 19:15 uur en zal worden geopend door voormalig bondscoach Marc Lammers. De bezoeklocatie is het Sport College Utrecht aan het Herculesplein 285 (Stadion Galgenwaard) in Utrecht.

Sessie en aanmelding

Klikt u hier voor een overzicht van de inspiratiesessies of hier voor het insturen van uw aanmelding. U kunt dus ook zelf aangeven welke sessies op het congres Sportief Verbinden Utrecht u bij voorkeur wilt bijwonen. Meldt u zo snel mogelijk aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Follow @Allesportzaken