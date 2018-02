Meer vrouwen als bondsscheidsrechters in de sport

Vrouwen fluiten bijna net zo vaak als mannen de wedstrijden bij hun club. Maar op een hoger niveau zijn vrouwen in de minderheid. Om hen te motiveren om die stap toch te zetten, start NOC*NSF op 10 februari een campagne.

“Op clubniveau is de verhouding man/vrouw onder de arbiters vrijwel gelijk aan de leden van die sport. Maar op bondsniveau is maar 10 tot 20% vrouw”, zo blijkt uit onderzoek.

Belemmeringen voor vrouwen

Het onderzoek bestond uit interviews bij bonden, clubs en topscheidsrechters maar ook een enquête onder zo’n 3.800 scheidsrechters. De uitkomsten laten de belemmeringen zien rondom de doorstroom van vrouwen naar de top.

1 • de sportbonden stimuleren een doorstroming te weinig, deze wordt overgelaten aan het individu;

2 • vrouwelijke scheidsrechters hebben het gevoel dat zij over onvoldoende kwaliteit beschikken;

3 • vrouwelijke scheidsrechters laten ze zich vaker leiden door commentaar vanaf de zijkant

Plan van aanpak

Deze belemmeringen bieden aanknopingspunten voor een plan van aanpak. “Want als meer vrouwen wedstrijden gaan fluiten, dan zal het aanbod van scheidsrechters over de hele linie toenemen”, zo is de verwachting.

Uitdagend en interessant

De campagne van NOC*NSF is bedoeld om vrouwen bij clubs te laten ervaren dat fluiten uitdagend en interessant kan zijn. De bonden die aan de campagne deelnemen, gaan er vervolgens voor zorgen dat vrouwen naar regionale en bondsniveaus doorstromen.

Zo zal er vanuit de bonden meer begeleiding komen rond de wedstrijden. Maar er zal ook bijscholing worden gestart in mentale weerbaarheid, het omgaan met agressie en zelfvertrouwen.

Campagne kick-off

Op 10 februari as. vindt van 14:00 tot 16:00 uur in Omnisport Apeldoorn, de kick-off van de campagne ‘Meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport’ plaats. De campagne is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Nevobo, KNHB, NBB, NHV, KNKV en de KNZB.

De dagvoorzitter van de kick-off is Ireen van den Assem, speelster van het Nederlands Hockeyelftal.

