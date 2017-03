Al 200 VMBO-leerlingen opgeleid tot scheidsrechter

De gemeente Midden-Drenthe is maar liefst 21 voetbalscheidsrechters rijker. Want op 22 maart behaalden namelijk 21 leerlingen van CSVG uit Beilen hun diploma voor scheidsrechter. Dit dankzij een speciale samenwerking van cs Vincent van Gogh (CSVG) en de voetbalclubs in Midden-Drenthe.

Al zes jaar werken HZOD en de CSVG samen aan het initiatief om VMBO-leerlingen ook scheidsrechter te laten worden. Elk jaar wordt daarvoor van één schooldag een dag voor de voetbal arbitrage gemaakt.

Theorie en praktijk

De cursus voor de 18 jongens en 3 meisjes, werd gegeven door docenten van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost-Drenthe (HZOD). De cursisten zijn afkomstig van Fit Boys, VKW, Beilen, SVH, HH Combi, Dwingeloo en SJO WNBC ’09.

De leerlingen kregen ’s ochtends in de kantine van v.v. Fit Boys instructie over de theorie van de voetbalarbitrage. In de middag moesten zij het geleerde toepassen, in de praktijk en voor het examen. Daarvoor werden onder leiding van de 21 cursisten, wedstrijdjes gespeeld door de jongste jeugd van Beilen en Fit Boys.

Communiceren, voorbereiden en leidinggeven

Robert Beute, teamleider VMBO onderbouw van de CSVG is best te spreken over het initiatief. “Wij willen de leerlingen de kans geven om onder andere zich te ontwikkelen op een gebied waarin zij veel plezier beleven. Door deze scheidsrechterscursus te volgen, kunnen zij een certificaat behalen.”

“Maar zij kunnen nu dus ook iets aan de maatschappij teruggeven, door wedstrijden te gaan fluiten. Daarnaast leren zij vaardigheden zoals communiceren, voorbereiden en leidinggeven. Wij organiseren deze cursus als sinds 2011 en hebben al bijna 200 scheidsrechters afgeleverd”, zo stelt Beute trots.

Volgend jaar zeker weer

De afgelopen woensdag ontvingen alle deelnemers aan het eind van de middag hun certificaat voor scheidsrechter. En vanaf nu mogen zij dus als enthousiaste arbiters de wedstrijden van de jongste jeugd fluiten. Gezien het succes van deze manier van opleiden door de HZOD, krijgt het project in 2018 zeker weer een vervolg.

Follow @Allesportzaken