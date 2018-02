Opleiding vertrouwenscontactpersoon voor sportclubs

De rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een sportclub of -bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

VCP-en wijzen de weg wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Daarnaast stimuleren zij preventieve maatregelen.

Luisterend oor

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag komt ook binnen de sport voor. Niet alleen bij jonge sporters maar ook tussen sporters onderling of tussen begeleiders. Als een slachtoffer van ongewenst gedrag dat wil melden, dan moet dat bij een vast aanspreekpunt kunnen.

Het onderwerp is niet makkelijk bespreekbaar. En als er geen luisterend oor is van iemand die raad kan geven, dan maakt dat het melden extra moeilijk.

VCP bij clubs en bonden

Zonder VCP zien slachtoffers er vaak vanaf om hun klacht te melden. Daardoor blijven de voor slachtoffers pijnlijke situaties voort bestaan. Om deze reden hebben alle bonden en steeds meer clubs een VCP aangesteld. Deze wordt opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens de training ‘Vertrouwenscontactpersoon’ wordt door de Academie voor Sportkader aandacht besteed aan de positie van de VCP en andere aspecten zoals:

• hoe moet iemand worden opgevangen die iets komt melden of vragen;

• waar kan een beschuldigde terecht;

• hoe kan een bestuur na een melding ondersteund worden en

• hoe kan een bestuur preventiebeleid ontwikkelen

Theorie en praktijk

Tijdens de training worden gesprekstechnieken geoefend en worden alle aspecten van het werk van de VCP geoefend. Na voltooiing van de opleiding wordt een certificaat van de Academie voor Sportkader uitgereikt.

Geen bestuursfunctie

Deze scholing van twee dagdelen, is bedoeld voor professionals en vrijwilligers bij bonden en clubs. Deelnemers aan de training moeten minimaal 25 jaar oud zijn en over een HBO denkniveau beschikken. En een VCP moet onafhankelijk zijn en mag geen bestuursfunctie hebben.

