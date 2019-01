NOC*NSF lanceert nieuwe website sportopleidingen.nl

NOC*NSF heeft op 10 januari de nieuwe website sportopleidingen.nl gelanceerd. Hierop staan de opleidingen van Badminton Nederland, KNBB, de Handbalbond, Handboogsport Nederland, KNKV, KNLTB, KNGU, KNRB en van de Academie voor Sportkader.

Sporttrainers, -scheidsrechters, -vrijwilligers, etc. kunnen nu snel een sportopleiding vinden. Maar zij kunnen er ook terecht voor scholing die aansluit bij hun interesses of behoeften.

Sportgeneriek

De aangeboden opleidingen zijn vaak ‘sportgeneriek’. Zij gaan over onderwerpen die, ongeacht de sport, bij iedere club of vereniging een belangrijke rol spelen. Op de website staan ook opleidingen van organisaties zoals Start2Move en Xoet.

Academie voor Sportkader

Opleidingen van de Academie voor Sportkader zijn op dit moment te boeken via zowel sportopleidingen.nl als via de website van de academie. Maar vanaf 1 februari 2019 zal dit veranderen.

Vanaf die datum kan het aanbod van de Academie voor Sportkader namelijk alleen nog via sportopleidingen.nl geboekt worden. Voor het aanvragen van in-company opleidingen kunnen organisaties nog wel terecht bij de Academie voor sportkader.

Sportopleidingen.nl is voor de hele sportbranche

Via de nieuwe website willen de sportbonden en NOC*NSF bijdragen aan de ontwikkeling van kader, opleiders en medewerkers in de sport. De koepel wil een leven lang leren in de sport stimuleren om het plezier en de tevredenheid van de sporters te verhogen.

NOC*NSF werkt samen met de sportbonden doorlopend aan verbetering van de website. Ook voor nieuwe aanbieders van opleidingen en (bij)scholingen is er ruimte op opleidingen.nl.

