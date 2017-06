Opleidingen sportkunde gaan verder dan alleen sport

Precies 25 jaar geleden startte de Calo van Windesheim met wat nu sportkunde heet. Maar sportkundigen in spe vinden hun uitdagingen niet alleen meer op het sportveld maar net zo goed daarbuiten. Op de eerste studiedag blikken de hogescholen die sportkunde aanbieden, vooruit.

naar het centrum van de samenleving Sport en bewegen zijn niet alleen meer iets voor de jeugd. Iedereen moet van sport kunnen profiteren, van jong tot oud. Het belang van sport is opgeschoven

Sportkunde in de samenleving

Er is sinds de start van de voorloper van de opleiding sportkunde, nu 25 jaar geleden, veel veranderd. De aandacht is van een pure sportopleiding verschoven naar een opleiding waarin mede de nadruk ligt op inbedding van sport in de samenleving. Dennis Arts, voorzitter van het Landelijk Overleg Sportkunde, over deze trend:

Kracht benutten

“Sport en bewegen zijn tegenwoordig niet alleen meer iets voor de jeugd. Iedereen moet daar nu van kunnen profiteren, van jong tot oud. Het belang van sport is steeds verder opgeschoven naar het centrum van onze samenleving. Wij sporten steeds vaker, zowel via een club als ‘ongebonden’. Hier ligt voor sportkundigen een schone taak om de kracht van sport en bewegen nog beter te benutten.”

Peter Heerschop

De moderator van deze eerste studiedag op 1 juni is cabaretier Peter Heerschop. Ook hij was ooit student aan een sportopleiding. De leden van het panel zijn Corniel Groenen, Dennis Arts, Koen Breedveld en Remco Boer. Vanaf september 2017 zal sportkunde worden verzorgd aan de volgende 8 instituten:

Na deze editie is het de bedoeling dat elk jaar een andere hogeschool met een opleiding sportkunde deze studiedag gaat organiseren.

Follow @Allesportzaken