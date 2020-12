Opleiding vertrouwenscontactpersoon voor elke sport

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bekleedt op de club een belangrijke functie. Sporters kunnen bij hem of haar een melding maken en steun zoeken. Sportopleidingen.nl leidt geïnteresseerden op voor deze gevoelige functie.

Ongewenst gedrag komt ook binnen de sport voor. We denken dan al snel aan jonge sporters die slachtoffer zijn van begeleiders. Maar dit komt ook tussen sporters onderling voor.

Vertrouwenscontactpersoon biedt steun

Ongewenst gedrag is geen nieuw begrip en komt ook binnen de sport voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters of begeleiders onderling. Een VCP is voor sporters een belangrijk aanspreekpunt voor steun.

VCP voor sportverenigingen

Sportopleidingen.nl leidt op voor VCP voor sportverenigingen. Deze scholing leert:

– meer over de rol die een VCP binnen een sportclub vervult;

– welke positie de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag;

– handvatten om vertrouwelijke gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van betrokkenen;

– hoe een VCP goed binnen het beleid kan functioneren maar ook;

– welke mogelijkheden er zijn om te verwijzen.

Online en live

De cursus VCP bestaat uit een online module en twee bijeenkomsten van een dagdeel. De online module leert inzicht in begrippen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. De cursist leert wat een VCP kan doen om de sociale veiligheid op de club te vergroten.

De e-learning module zorgt voor een vliegende start die iedere deelnemer moet doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten behandelt de docent van de Academie voor Sportkader de input uit de online module.

Voor vrijwilligers bij sportclubs en -bonden

Deze scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers bij sportclubs en -bonden. Een belangrijk aspect van een VCP is dat hij of zij onafhankelijk moet zijn en derhalve geen bestuursfunctie mag bekleden. Deelnemers aan de scholing moeten bij voorkeur minimaal 25 jaar oud zijn en HBO denk- en werkniveau hebben.

