Modern besturen voor de parels in het clubkader

De VSU stimuleert de opleiding van (ook minder) jonge clubbestuurders. Voor deze parels organiseert VSU samen met Brug8 het talentprogramma ‘Modern Besturen’. Dit programma is bedoeld voor clubs die een potentieel bestuurslid graag in het bestuur zouden willen hebben.

Voor iedereen die het hele programma doorloopt is de deelname gratis. Maar iedereen betaalt wel 100 euro borg die na afronding van het programma wordt teruggestort.

Talentprogramma voor nieuwe bestuurders

Het talentprogramma is ontwikkeld voor bestuursleden van 18 tot 30 jaar die al bestuurslid zijn of die een bestuursfunctie ambiëren. Talent dat graag wil deelnemen maar dat ouder is dan 30 jaar moet eerst even contact opnemen met Koen van Es van de VSU. Het programma beslaat 4 avonden waarin de volgende thema’s worden besproken:

Besturen, wat is dat;

Trends en ontwikkelingen;

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap;

Samen veranderen en de praktijk

Modern besturen linkt naar de praktijk

Tijdens het programma wordt talent getraind en bewust gemaakt in het effectief inzetten van hun competenties en het omgaan met weerstand en samenwerking. Modern besturen daagt jongeren uit om na te denken over de rol die zij kunnen spelen in de veranderingen in de club. Na elke avond volgt een huiswerk opdracht met een link naar de praktijk.

Belangrijke bijdrage

Veel clubbestuurders willen graag het clubkader aanvullen maar weten tegelijkertijd niet goed wat het besturen van een club inhoudt. En zij weten ook vaak niet hoe zij aansluiting kunnen vinden bij meer ervaren bestuursleden. Modern Besturen is speciaal voor hen ontwikkeld omdat hun bijdrage voor clubs juist zo belangrijk is.

Maar twee per club

Er kunnen maar 20 high potentials – en maar maximaal twee per club – aan het programma meedoen. Modern besturen wordt in Utrecht gegeven op 28 maart, 18 april, 9 mei en 30 mei. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 12 maart en Koen van Es kan via nummer 030 284 0770 meer informatie geven.

